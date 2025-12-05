Europa busca a colombianos que quieran estudiar con beca en el exterior: requisitos y plazos

La Consejería de Relaciones Internacionales de Bogotá publicó una nueva edición del Boletín de Oferta Internacional, correspondiente a la primera semana de diciembre de 2025, en la que reúne cinco convocatorias dirigidas a estudiantes, investigadores y profesionales que buscan fortalecer su experiencia académica o técnica a través de programas en Europa. Las opciones incluyen becas para maestrías, estancias de investigación y un curso intensivo en innovación y tecnologías emergentes, además de un webinario para instituciones interesadas en participar en proyectos de cooperación científica.

Las iniciativas están abiertas a personas residentes en Colombia y permiten acceder a oportunidades respaldadas por universidades, fundaciones y organizaciones internacionales. De acuerdo con la Consejería, el propósito de la recopilación es facilitar que más habitantes de la ciudad identifiquen convocatorias vigentes y puedan postularse con base en información verificada y actualizada.



Las becas ofrecidas a colombianos para estudiar en Europa

NL Scholarship de Radboud University (Países Bajos)

Una de las convocatorias destacadas de esta edición es la NL Scholarship, una beca parcial ofrecida por el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia de los Países Bajos en coordinación con Radboud University. Está dirigida a personas de países por fuera del Espacio Económico Europeo que quieran estudiar una maestría dictada en inglés en esta universidad.

La beca consiste en un apoyo económico de 5.000 euros entregado durante el primer año del programa académico. Aunque no cubre matrícula ni manutención, puede combinarse con el Radboud Scholarship Programme (RSP), una segunda convocatoria que amplía los recursos para quienes resulten seleccionados en ambas.



Están habilitados todos los programas de maestría impartidos en inglés, exceptuando los Erasmus Mundus y los de titulación conjunta. Las facultades con cupos incluyen Artes, Derecho, Ciencias, Ciencias Sociales, Gestión y Filosofía, Teología y Estudios Religiosos. Radboud University prevé entregar 12 becas para 2026–2027. Las personas interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones:



No haber estudiado antes en Países Bajos, a menos de que sean intercambios

Haber obtenido el pregrado por fuera del país

Cumplir con los requisitos lingüísticos del programa de interés

Ser admitidos en la convocatoria antes de septiembre de 2026

Las postulaciones se realizan a través de la plataforma OSIRIS Application, señalando el interés en la NL Scholarship. La fecha límite para enviar la solicitud inicial es el 31 de enero de 2026, mientras que los documentos deben completarse a más tardar el 14 de febrero. Las facultades evaluarán cada candidatura con base en rendimiento académico, pertinencia del perfil, motivación y trayectoria previa en investigación o actividades relacionadas.



RevHum Fellowship del Centre for Advanced Study Sofia (Bulgaria)

Otras de las convocatorias incluidas es la RevHum Fellowship, dirigida a investigadores con doctorado en humanidades o ciencias sociales. Este programa busca promover proyectos que analicen el papel actual de las humanidades frente a transformaciones culturales, tecnológicas y sociales. La institución que coordina este proceso es CAS Sofía, una institución búlgara dedicada al estudio interdisciplinario en conjunto con la Porticus Foundation.



La beca ofrece una residencia de investigación de hasta cinco meses en Sofía entre octubre de 2026 y julio de 2027, según el periodo seleccionado. El paquete incluye un estipendio mensual, alojamiento, espacio de trabajo, un monto para tiquetes aéreos y apoyo para investigación en campo. Las actividades académicas del centro, como seminarios y talleres, hacen parte del programa.

La convocatoria exige dominio del inglés y experiencia comprobada en investigación. Postulantes con menos de ocho años desde la obtención del doctorado deben presentar dos cartas de recomendación. Toda la documentación debe enviarse por correo electrónico en inglés. El Consejo Académico Internacional de CAS evaluará los proyectos considerando su calidad metodológica, aporte interdisciplinario y pertinencia para el tema central del programa. Los resultados se publicarán en julio de 2026.



Santander Innovation & AI Experience en Madrid

La tercera oportunidad destacada corresponde a un programa intensivo que combina innovación, liderazgo e introducción a la inteligencia artificial. El Santander Innovation & AI Experience in Madrid, organizado por Banco Santander e IE University, está dirigido a personas de 21 a 35 años residentes en países elegibles, entre ellos Colombia.

Este programa, que se desarrollará entre el 13 y el 24 de julio de 2026 en Madrid, cubre gastos de viaje, alojamiento y matrícula. Su enfoque está en el aprendizaje práctico por medio de talleres, trabajo en equipos internacionales y mentorías de profesionales del sector tecnológico.

La convocatoria solicita dominio suficiente de inglés o español, registro en la plataforma Santander Open Academy, disponibilidad para viajar en las fechas del curso y la presentación de un texto breve de motivación. No se requiere ser estudiante universitario ni cliente de la entidad bancaria.

Las actividades se concentran en temas como inteligencia artificial aplicada, diseño de proyectos empresariales, estrategias de innovación, pensamiento crítico y análisis. Al finalizar, las personas participantes reciben certificación de IE University y acceso a una red global de alumni.



PThU Scholarship para estudios de Teología en Países Bajos

El boletín también incluye la convocatoria de la Protestant Theological University (PThU), que ofrece becas parciales para estudiantes internacionales admitidos en el Master of Theology. Esta institución, con sedes en los Países Bajos, centra su formación en estudios teológicos con un enfoque académico e interdisciplinario.

La PThU Scholarship busca respaldar a estudiantes con desempeño sobresaliente y un interés definido en investigación o liderazgo comunitario en áreas de teología y estudios religiosos. La postulación requiere haber obtenido admisión previa al programa, demostrar motivación personal y enviar una carta formal al comité académico.

La selección tiene en cuenta la trayectoria académica, claridad de los intereses investigativos y proyección futura de la persona postulante. Los resultados se comunicarán alrededor de junio de 2026.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co