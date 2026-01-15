Cuándo son las primeras pruebas Saber 11 del Icfes 2026 en Colombia: prográmese

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) confirmó el cronograma oficial para las pruebas Saber 11 del primer semestre de 2026, correspondiente a los estudiantes de calendario B, iniciando formalmente el cronograma de pruebas de Estado del año 2026 en educación media. La prueba Saber 11 calendario B está orientada principalmente a estudiantes que se encuentran próximos a culminar el grado undécimo en instituciones educativas de este calendario.

El examen también está disponible para personas que ya terminaron el colegio y desean mejorar su puntaje, así como para quienes no han presentado aún esta evaluación, requisito habitual en los procesos de ingreso a la educación superior. La prueba, además de ser un requisito para obtener el título de bachiller, también sirve como referencia para el ingreso a programas de educación superior y la asignación de becas y apoyos financieros.



Cuándo son las primeras pruebas Saber 11 del Icfes 2026 en Colombia

El examen se realizará el domingo 15 de marzo en todo el país y también incluirá las pruebas Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico.

Esta jornada será la primera aplicación Saber 11 del año y está prevista bajo la modalidad presencial de lápiz y papel en los sitios oficiales designados por el Icfes. El proceso de registro ordinario a las pruebas Saber 11 ya estuvo habilitado hasta el 19 de diciembre de 2025, plazo dentro del cual los colegios, institutos de validación y personas naturales pudieron adelantar el trámite sin recargos.



En el mismo calendario se encuentra incluida la prueba de Validación del Bachillerato Académico, una alternativa para quienes no están matriculados en un establecimiento educativo y buscan obtener el título de bachiller. Para acceder a este examen, los aspirantes deben haber cumplido 18 años al momento de la presentación. Esta modalidad también está abierta a ciudadanos extranjeros residentes en Colombia que deseen obtener el título bajo los lineamientos del sistema educativo nacional.



A su vez, el examen Pre Saber está dirigido a personas interesadas en conocer con anticipación la estructura de Saber 11, los tiempos de respuesta y el tipo de preguntas. Esta prueba es utilizada por estudiantes de grados inferiores, instituciones educativas y particulares como herramienta de preparación.



Fechas clave de las Saber 11 calendario B en 2026

El Icfes informó que quienes no alcancen a completar el trámite dentro del plazo ordinario podrán hacerlo en un periodo extraordinario que irá hasta el 16 de enero de 2026, el cual contempla tarifas adicionales.

Una vez cerradas las etapas de registro y recaudo, la entidad publicará las citaciones el 27 de febrero de 2026. En este documento, cada inscrito podrá consultar el lugar exacto de presentación, el horario y las instrucciones que deberá tener en cuenta el día de la prueba.

La aplicación se realizará el domingo 15 de marzo, convirtiéndose oficialmente en la primera jornada Saber 11 del año 2026. Posteriormente, los resultados individuales de esta prueba serán publicados el 15 de mayo. En el caso de Pre Saber y Validación, los resultados se conocerán el 22 de mayo.



¿Cómo deben pagar estudiantes el examen de las pruebas Saber 11?

Para garantizar mayor facilidad y seguridad en el proceso, el Icfes ofrece la posibilidad de realizar el pago de la inscripción en línea, a través del botón PSE disponible en su página web.

También podrá efectuar el pago de forma presencial en las sucursales del banco Davivienda y en los corresponsales bancarios autorizados por esta entidad. El comprobante de pago deberá conservarse hasta finalizar todo el proceso, ya que será necesario para verificar la validez de la inscripción.

El Instituto recordó a las instituciones educativas y a los aspirantes individuales que no deben esperar hasta el último día del plazo para completar su registro, con el fin de evitar congestiones o posibles inconvenientes en el sistema de recaudo.

¿Cómo interpretar los niveles de desempeño en las Pruebas Saber 11?

Los niveles de desempeño ayudan a comprender qué sabe y qué puede hacer el estudiante en cada área evaluada. Así los puede interpretar:

Un nivel Satisfactorio indica que el alumno ha alcanzado las competencias básicas esperadas al finalizar la educación media.

indica que el alumno ha alcanzado las competencias básicas esperadas al finalizar la educación media. Un nivel Avanzado refleja mayor dominio de los contenidos y la capacidad para aplicar los conocimientos en contextos nuevos o más complejos.

refleja mayor dominio de los contenidos y la capacidad para aplicar los conocimientos en contextos nuevos o más complejos. En el caso de inglés, el nivel B+ es el más alto posible en el examen y se asocia con un dominio avanzado del idioma en comprensión auditiva, lectura y expresión escrita. Por debajo de ese rango, los niveles A1 y A2 se consideran básicos, mientras que B1 corresponde a un manejo intermedio.

La combinación de estos indicadores es lo que permite a los estudiantes y a las instituciones identificar fortalezas y áreas de mejora.

