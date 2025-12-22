Nueva regla del Icfes obligará a estudiantes de Colombia a ver una materia más desde 2026

El sistema de evaluación de la educación media en Colombia se prepara para uno de los ajustes más relevantes de los últimos años. A partir de 2026, el examen de Estado Saber 11, aplicado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), incluirá una nueva área destinada a medir competencias emocionales de los estudiantes. Este cambio se desprende de la reciente aprobación de una ley que hace obligatoria la Cátedra de Educación Emocional en todos los niveles escolares, desde preescolar hasta grado once.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Hasta ahora, el Saber 11 se ha estructurado en áreas tradicionales como matemáticas, lectura crítica, ciencias naturales, ciencias sociales e inglés. Con la nueva normativa, el Ministerio de Educación Nacional deberá trabajar de manera conjunta con el Icfes para diseñar un componente adicional que evalúe habilidades relacionadas con el manejo de las emociones, la convivencia y la toma de decisiones en contextos cotidianos. La intención es que estas competencias tengan un lugar formal dentro del examen que sirve como referencia para el acceso a la educación superior y para múltiples procesos de política pública.



Educación emocional será materia obligatoria en el Saber 11 del Icfes

La ley establece que la educación emocional no será un contenido accesorio ni optativo, sino un eje formativo que deberá reflejarse también en los mecanismos de evaluación nacionales. En ese sentido, el cambio en el Saber 11 busca alinear lo que se enseña en las aulas con lo que se mide al finalizar la educación media. Para 2026, el Icfes deberá contar con instrumentos que permitan valorar de manera estandarizada aspectos como la conciencia emocional, la autorregulación, la empatía y las habilidades sociales.

De acuerdo con el artículo 11 de la ley, el Ministerio de Educación Nacional tendrá la responsabilidad de diseñar, en coordinación con el Icfes, los mecanismos para evaluar las competencias emocionales dentro de las pruebas Saber. Esta inclusión significará cambios en la preparación académica de los estudiantes, quienes deberán reforzar no solo su aprendizaje en materias tradicionales, sino también su desarrollo emocional. Entre los elementos que serán evaluados, se destacan:



Conciencia emocional: capacidad para identificar y comprender las propias emociones y las de los demás.

capacidad para identificar y comprender las propias emociones y las de los demás. Regulación emocional: habilidad para controlar y gestionar las emociones en situaciones cotidianas o bajo presión.

habilidad para controlar y gestionar las emociones en situaciones cotidianas o bajo presión. Autonomía personal: desarrollo de independencia en la toma de decisiones, autorregulación y responsabilidad emocional.

desarrollo de independencia en la toma de decisiones, autorregulación y responsabilidad emocional. Inteligencia interpersonal: competencias relacionadas con la comunicación efectiva, la empatía y la resolución de conflictos.

competencias relacionadas con la comunicación efectiva, la empatía y la resolución de conflictos. Habilidades para la vida: recursos emocionales para enfrentar dificultades, fomentar el bienestar personal y prevenir conductas de riesgo.

El impacto del cambio será significativo para los colegios, especialmente para los estudiantes que actualmente cursan los últimos grados de secundaria y que presentarán el Saber 11 en 2026. Las instituciones educativas deberán ajustar sus planes de estudio no solo para cumplir con la obligatoriedad de la nueva cátedra, sino también para preparar a los alumnos frente a una evaluación que irá más allá de los conocimientos académicos convencionales. Esto implica revisar horarios, metodologías y estrategias pedagógicas, así como fortalecer el acompañamiento de docentes y orientadores escolares.



¿Cómo será implementada la nueva Cátedra de Educación Emocional?

La ley establece que los contenidos de la cátedra se adaptarán a cada nivel escolar: así, en preescolar y los primeros años de básica se abordarán temáticas como el reconocimiento de emociones básicas, la expresión emocional adecuada, el fortalecimiento del vínculo afectivo y el desarrollo de la autoestima. En la educación básica (primaria y secundaria), se ampliará el enfoque hacia temas como la construcción de identidad, las relaciones interpersonales, el desarrollo del pensamiento crítico, el inicio del proyecto de vida y la prevención de problemas como el acoso escolar y la violencia intrafamiliar.



En la educación media, se profundizará en temas como la autonomía, la toma de decisiones responsables, el manejo de relaciones afectivas y de pareja, la prevención de conductas autolesivas, las adicciones y otros riesgos psicosociales que afectan a los adolescentes. Estas competencias, además de enseñarse, serán evaluadas oficialmente dentro del examen de Estado. Esto obligará a las instituciones educativas a incorporar de manera efectiva la cátedra en sus horarios académicos, capacitar a su personal y rediseñar sus estrategias pedagógicas para preparar a los estudiantes frente a la nueva área de evaluación.



De acuerdo con lo establecido en la ley, el Ministerio de Educación será el encargado de definir los lineamientos curriculares y pedagógicos de la Cátedra de Educación Emocional, mientras que el Icfes tendrá la responsabilidad de integrar estos lineamientos al examen de Estado. El proceso incluirá fases de diseño, validación y ajuste de los instrumentos de evaluación antes de su aplicación definitiva. Por esta razón, 2026 se proyecta como el año en el que los estudiantes verán reflejado por primera vez este cambio en el Saber 11.

Publicidad

Otro aspecto clave es que la evaluación de competencias emocionales no se concibe como un reemplazo de las áreas actuales, sino como una ampliación del enfoque del examen. Las pruebas seguirán midiendo habilidades académicas, pero ahora incorporarán un componente que busca dar cuenta del desarrollo integral de los estudiantes. Según el espíritu de la norma, la educación debe centrarse en resultados cognitivos y en capacidades que influyen en la vida personal, social y comunitaria.



Docentes ya se están formando en colegios de Bogotá sobre educación emocional

Uno de los primeros pasos en la implementación ha sido la formación de líderes educativos: en Bogotá, por ejemplo, la Secretaría de Educación del Distrito ya avanza con el programa Escuelas con Emociones, del cual se desprende la estrategia Aulas con Emoción. Este plan trabaja con rectores, coordinadores, docentes y orientadores para fortalecer habilidades socioemocionales desde el liderazgo institucional.

El programa incluye acciones como la creación de planes institucionales de transformación, una malla de aprendizajes en habilidades socioemocionales (HSE), atención a situaciones críticas y resignificación del conflicto como una oportunidad pedagógica. Aunque esta iniciativa es distrital, el Ministerio de Educación ha indicado que será una guía para su aplicación nacional y que las instituciones de educación superior que ofrecen programas en Ciencias de la Educación también podrán incluir contenidos sobre educación emocional en sus currículos.

Publicidad

La ley es de aplicación obligatoria en todas las instituciones educativas de Colombia, sin distinción entre colegios públicos o privados. Esto implica una transformación estructural del currículo escolar, que ahora deberá integrar el componente emocional como parte esencial del proceso formativo. El Ministerio de Educación tendrá hasta 12 meses para reglamentar formalmente la asignatura y establecer las condiciones para su integración total al sistema educativo. Mientras tanto, en varias regiones ya se avanza en pilotos, capacitaciones y diseño de materiales pedagógicos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co