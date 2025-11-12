En vivo
¿El consumo de magnesio ayuda a combatir trastornos del sueño? Esto dicen expertos

El magnesio es un nutriente fundamental para el organismo, pues participa en más de 300 procesos metabólicos del cuerpo humano. Sin embargo, expertos advierten su consumo excesivo.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 12 de nov, 2025
Cerca del 10% de la población adulta padece algún tipo de trastorno de déficit del sueño -
