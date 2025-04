Esto dice experto sobre el mito de tener relaciones sexuales en Semana Santa: ¿se quedan pegados?

La Semana Santa , considerada por millones de personas como un periodo de introspección y recogimiento espiritual, está rodeada de una serie de prácticas religiosas y también de múltiples leyendas populares que, aunque carecen de respaldo teológico o científico, se han mantenido vigentes hasta la actualidad. Una de ellas, que suele causar asombro y hasta temor entre algunos creyentes, afirma que tener relaciones sexuales durante estos días puede generar un castigo divino que deja a las parejas "pegadas" durante el acto íntimo.

Y es que el mito tiene más relación con una construcción simbólica que con un hecho real, pues la expresión "quedarse pegados" suele interpretarse como una metáfora del castigo moral que podrían enfrentar aquellos que "profanen" los días santos con actos considerados inapropiados. Para resolver esta duda, Noticias Caracol contactó al Padre Arnoldo Acosta, Superior Provincial de los Terciarios Capuchinos en Colombia, Ecuador y otros países de Latinoamérica, para que explique el trasfondo de esta creencia.



¿Las parejas se quedan pegadas en Semana Santa?

De acuerdo con lo dicho por el Padre Arnoldo, esta curiosa creencia no tiene ninguna base en las enseñanzas oficiales de la Iglesia Católica, incluso afirmó que no tiene conocimiento alguno del origen de estas, a las que "le han ido agregando algunas prácticas. Hay una cantidad de cosas que han inventado sobre la Semana Santa que no sé ni de dónde han salido". De hecho, ni en la Biblia ni en los documentos eclesiásticos se menciona algo semejante, pese a que la creencia siga siendo abstenerse de todo tipo de placer corporal para honrar el sufrimiento de Jesucristo.

Relaciones íntimas sukanya sitthikongsak/Getty Images

Para el Padre, la Semana Santa va más allá de los mitos que rodean esta celebración, pues "la Iglesia es la que nos ha ido enseñando que la Semana Santa es la fiesta de la alegría por excelencia. Es la celebración de la vida; esto obviamente son días de recogimiento, de oración, de meditación para los creyentes. Nuestro pueblo es muy folclórico, entonces esta celebración se vive con grandes santos, procesiones muy bonitas que a veces terminan siendo fiestas. Esta fecha no conduce a una intimidad, es más bien a una espiritualidad y a un cambio con compromiso". Esta narración suele utilizarse como una advertencia moral para fomentar la abstinencia y el autocontrol en estas fechas sagradas; sin embargo, su origen sigue siendo desconocido.



¿Qué significa la expresión "quedarse pegado"?

Desde la medicina, existe una condición rara llamada "vaginismo" que puede provocar que los músculos vaginales se contraigan involuntariamente durante el acto sexual, haciendo que el acto resulte dolorosa o que se produzca una sensación de "atrapamiento". Esta situación, que puede derivarse de factores psicológicos, no tiene ninguna relación con fechas religiosas y puede ocurrir en cualquier momento del año, de acuerdo con lo informado por la Cleveland Clinic. En casos extremos, los músculos pueden contraerse de tal forma que impidan la separación inmediata de la pareja. Para resolverlo, generalmente se utiliza un relajante muscular y asistencia médica profesional.

"Los expertos desconocen cuántas personas padecen esta condición. Muchas pueden sentirse demasiado avergonzadas para hablar del problema con sus profesionales de la salud. Los síntomas pueden aparecer al final de la adolescencia o al principio de la edad adulta, cuando una persona tiene relaciones sexuales por primera vez. La afección también puede presentarse la primera vez que una persona intenta insertar un tampón o se realiza un examen pélvico en el consultorio de un profesional de la salud", se lee en la página de los expertos.

Ese tipo de lesiones, según un especialista, se sienten al día siguiente - Pixabay.

Otros mitos populares de la Semana Santa

El de quedarse "pegado" no es el único mito que circula por estas fechas, pues para muchos este periodo representa uno de los momentos más sagrados del calendario litúrgico. Algunos de los más comunes son:



No bañarse en ríos o el mar: Se dice que hacerlo en Viernes Santo puede hacer que la persona se convierta en pez o sufra un accidente.

Se dice que hacerlo en Viernes Santo puede hacer que la persona se convierta en pez o sufra un accidente. Evitar usar tijeras, cuchillos o clavos: Se cree que estos objetos recuerdan la crucifixión de Jesús y por respeto no deben usarse.

Se cree que estos objetos recuerdan la crucifixión de Jesús y por respeto no deben usarse. No cortarse el cabello ni las uñas: Se dice que hacerlo en estos días atrae la mala suerte, aunque no hay evidencia que lo respalde. Otros, al contrario, instan a que cortarlo en estos días hace que crezca más fuerte.

Se dice que hacerlo en estos días atrae la mala suerte, aunque no hay evidencia que lo respalde. Otros, al contrario, instan a que cortarlo en estos días hace que crezca más fuerte. No trepar árboles: Algunas creencias católicas apuntas a que si los niños juegan o trepan árboles pueden convertirse en monos.

Algunas creencias católicas apuntas a que si los niños juegan o trepan árboles pueden convertirse en monos. No lavar ropa en Viernes Santo: Existe la creencia de que hacerlo hace que "la Virgen María llore".

Existe la creencia de que hacerlo hace que "la Virgen María llore". Evitar escuchar música o reírse: Se piensa que es una falta de respeto y que atrae la mala suerte, aunque no hay una regla estricta que lo prohíba.

Se piensa que es una falta de respeto y que atrae la mala suerte, aunque no hay una regla estricta que lo prohíba. No vestir de rojo: Algunos creen que usar este color en Semana Santa atrae al diablo, pero no hay base religiosa para ello.

Algunos creen que usar este color en Semana Santa atrae al diablo, pero no hay base religiosa para ello. No salir después de las tres de la tarde en Viernes Santo: Se dice que es peligroso porque es la hora en que murió Jesús y podría atraer desgracias.

Fechas clave de la Semana Santa 2025

La Semana Santa es una de las festividades religiosas más importantes para la comunidad católica, un tiempo de reflexión y conmemoración. En 2025, esta celebración tendrá lugar entre el 13 y el 20 de abril, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua. Cada año, las fechas de la Semana Santa varían debido a la forma en que se determina el calendario litúrgico, pero en 2025, los momentos más importantes serán:



Domingo de Ramos: 13 de abril

Lunes Santo: 14 de abril

Martes Santo: 15 de abril

Miércoles Santo: 16 de abril

Jueves Santo: 17 de abril

Viernes Santo: 18 de abril

Sábado Santo: 19 de abril

Domingo de Pascua: 20 de abril

