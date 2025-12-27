En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ATENTADO CALI
METRO DE BOGOTÁ
ACCIDENTE MÚLTIPLE
RECARGO NOCTURNO
SALARIO MÍNIMO VITAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Estos son los agüeros más populares para comenzar bien el Año Nuevo en Colombia ¿Los practica?

Estos son los agüeros más populares para comenzar bien el Año Nuevo en Colombia ¿Los practica?

En Colombia, el cierre de año está marcado por rituales y creencias populares. Tome nota a los diez agüeros más practicados por los colombianos para atraer buena suerte en el Año Nuevo.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 27 de dic, 2025
Comparta en:
Estos son los agüeros más populares para comenzar bien el Año Nuevo en Colombia ¿Los practica?
Las regiones del país se alistan para recibir el Año Nuevo-
Canva

Publicidad

Publicidad

Publicidad