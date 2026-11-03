Icetex abrió renovación de créditos a jóvenes que seguirán estudiando en 2027: ¿cómo es el proceso?

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) ya inició el proceso de renovación de créditos educativos para los estudiantes que actualmente reciben financiación de la entidad y tienen previsto continuar sus estudios durante el primer semestre de 2027. En total, cerca de 95.000 beneficiarios deberán completar este procedimiento para mantener el apoyo económico que reciben, ya sea para cubrir el valor de la matrícula o los gastos de sostenimiento. La convocatoria estará abierta desde el 3 de noviembre de 2026 hasta el 26 de febrero de 2027.

Durante este periodo, los estudiantes deberán actualizar su información y presentar la documentación correspondiente ante la institución de educación superior en la que se encuentran matriculados, requisito fundamental para que la entidad pueda realizar los desembolsos del siguiente periodo académico. Por esa razón, quienes no completen la renovación dentro de los tiempos establecidos podrían tener dificultades para recibir los recursos destinados a continuar con su formación.

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De acuerdo con la información entregada por el Icetex, la renovación de estos créditos representa una inversión cercana a los $1,07 billones, provenientes de recursos propios de la entidad. El presidente del Icetex, Richard Caicedo, señaló que esta financiación hace parte de los compromisos anunciados por la entidad "para que los miles de estudiantes que confían en el Icetex puedan continuar sus estudios".



¿Quiénes deben renovar el crédito del Icetex para 2027?

El proceso está dirigido a los 95.000 estudiantes que cuentan actualmente con créditos educativos reembolsables y esperan continuar recibiendo financiación durante el primer semestre de 2027. La renovación contempla diferentes modalidades de crédito vigentes, tanto para programas de pregrado como de posgrado. También incluye a beneficiarios que adelantan sus estudios en instituciones educativas dentro y fuera de Colombia, así como a quienes reciben financiación específicamente para cubrir gastos de sostenimiento.



La renovación permite que el Icetex verifique la continuidad de los beneficiarios en sus programas de formación y gestione los desembolsos de acuerdo con las condiciones de cada crédito. Por lo tanto, los estudiantes deben tener presente que contar con un crédito aprobado y haber recibido financiación en semestres anteriores no los exime de cumplir con este requisito. Es necesario realizar el trámite nuevamente para el periodo académico que comienza en 2027.



Paso a paso para renovar el crédito educativo del Icetex

Los beneficiarios deben completar un procedimiento que comienza con la actualización de sus datos personales en los canales oficiales de la entidad. Posteriormente, deberán presentar el formulario correspondiente ante la institución de educación superior donde cursan sus estudios. Estos son los pasos que deben seguir:



Actualizar los datos personales: ingresar al portal oficial del Icetex y completar el proceso de actualización de información. El trámite está disponible en el siguiente enlace: https://web.icetex.gov.co/creditos/gestion-de-credito/renovacion-del-credito.

ingresar al portal oficial del Icetex y completar el proceso de actualización de información. El trámite está disponible en el siguiente enlace: https://web.icetex.gov.co/creditos/gestion-de-credito/renovacion-del-credito. Presentar el formulario en la universidad: una vez realizada la actualización, el estudiante debe entregar el formulario en la Institución de Educación Superior (IES) en la que se encuentra matriculado.

una vez realizada la actualización, el estudiante debe entregar el formulario en la Institución de Educación Superior (IES) en la que se encuentra matriculado. Esperar la gestión de la institución: si el beneficiario cumple con las condiciones exigidas y presenta los documentos solicitados, la universidad se encargará de gestionar la renovación del crédito ante el Icetex.

si el beneficiario cumple con las condiciones exigidas y presenta los documentos solicitados, la universidad se encargará de gestionar la renovación del crédito ante el Icetex. Continuar con el proceso de desembolso: después de completar los pasos y las verificaciones correspondientes, se podrá gestionar el giro de los recursos para el primer semestre de 2027.

En los créditos destinados al pago de matrícula, el desembolso se realiza directamente a la institución educativa. En cambio, cuando se trata de financiación para sostenimiento, los recursos se transfieren a las cuentas personales de los beneficiarios. Es importante que los estudiantes no esperen hasta los últimos días del plazo para iniciar el procedimiento, especialmente si tienen pendiente alguno de los requisitos de autenticación o documentación.



Además de actualizar los datos y presentar el formulario ante la universidad, los beneficiarios deben verificar que hayan completado el proceso de autenticación biométrica. Este requisito también aplica para los deudores solidarios, cuando corresponda. Por esta razón, antes de iniciar la renovación, es necesario comprobar que tanto el estudiante como su deudor solidario tengan al día este procedimiento. Quienes todavía no hayan realizado la autenticación podrán hacerlo de dos maneras. La primera es acudir presencialmente a uno de los Centros de Atención Presencial (CEP) del Icetex. La segunda alternativa es comunicarse con la entidad a través de la línea telefónica 333 602 5656, donde podrán realizar el registro.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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