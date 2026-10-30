Icetex lanza convocatoria de créditos educativos para primer semestre de 2027: así puede aplicar

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció la apertura de una nueva convocatoria de financiación para quienes buscan iniciar o continuar su formación académica durante el primer semestre de 2027. El proceso de inscripción comenzará el 3 de noviembre de 2026 y ofrecerá 15.000 cupos para nuevos beneficiarios. La entidad proyecta que, a lo largo de 2027, serán 25.000 los estudiantes que podrán acceder a estos créditos para cursar programas de educación superior en instituciones públicas y privadas, tanto en Colombia como en otros países.

La convocatoria fue presentada el jueves 29 de octubre en Bucaramanga, durante un evento encabezado por el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, y el presidente del Icetex, Richard Caicedo. La oferta incluye diferentes modalidades de financiación, cuyos porcentajes de pago varían según el programa académico y la línea de crédito seleccionada. Entre las alternativas se encuentran préstamos para formación técnica y tecnológica, carreras universitarias, especializaciones, maestrías y estudios de posgrado en el exterior. Esta convocatoria también contempla condiciones dirigidas a estudiantes afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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¿Cuáles son las líneas de crédito del Icetex para 2027?

La convocatoria reúne diferentes modalidades de financiación, cuyos porcentajes de pago varían según el programa académico y la línea elegida. Para los estudios de pregrado, el Icetex habilitará alternativas de corto y mediano plazo. En estas últimas, los estudiantes deberán asumir una parte del crédito mientras cursan sus estudios y pagar el porcentaje restante después de graduarse. Entre las opciones anunciadas se encuentran:



Formación del Talento Humano para la Productividad: dirigida a estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y profesionales. Tendrá una tasa de interés de IPC + 5 puntos. Los beneficiarios pagarán el 30 % durante sus estudios y el porcentaje restante después de obtener el título.

dirigida a estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y profesionales. Tendrá una tasa de interés de IPC + 5 puntos. Los beneficiarios pagarán el 30 % durante sus estudios y el porcentaje restante después de obtener el título. Gente Milagro: línea de matrícula destinada a personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Tendrá una tasa de IPC + 7 puntos, con un pago del 30 % durante la etapa de estudios y el 70 % después de la graduación.

línea de matrícula destinada a personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Tendrá una tasa de IPC + 7 puntos, con un pago del 30 % durante la etapa de estudios y el 70 % después de la graduación. Talento STEM: financia programas relacionados con ingeniería, arquitectura, urbanismo, matemáticas y ciencias naturales. El estudiante pagará el 30 % mientras estudia.

financia programas relacionados con ingeniería, arquitectura, urbanismo, matemáticas y ciencias naturales. El estudiante pagará el 30 % mientras estudia. Ciencias de la Salud: contempla programas de esta área, con excepción de Medicina. Su esquema establece el pago del 30 % durante la formación.

contempla programas de esta área, con excepción de Medicina. Su esquema establece el pago del 30 % durante la formación. Impulso al Desarrollo Social y Sostenible: incluye carreras de agronomía, veterinaria, economía, administración, contaduría y áreas relacionadas. También contempla un pago del 30 % durante los estudios.

incluye carreras de agronomía, veterinaria, economía, administración, contaduría y áreas relacionadas. También contempla un pago del 30 % durante los estudios. Ciencias Sociales y Educación: está dirigida a programas de bellas artes, ciencias de la educación, ciencias sociales y humanas, con un porcentaje de pago del 30 % durante la etapa académica.

está dirigida a programas de bellas artes, ciencias de la educación, ciencias sociales y humanas, con un porcentaje de pago del 30 % durante la etapa académica. ETDH: ofrece financiación para programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. El esquema contempla el pago del 30 % mientras se cursan los estudios.

ofrece financiación para programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. El esquema contempla el pago del 30 % mientras se cursan los estudios. Educación Continuada: comprende diplomados, certificaciones y programas de bilingüismo. Los beneficiarios pagarán el 30 % durante la formación.

comprende diplomados, certificaciones y programas de bilingüismo. Los beneficiarios pagarán el 30 % durante la formación. Plan Progresivo: destinado a estudiantes de Medicina en Colombia. En esta modalidad, el porcentaje que se paga durante los estudios corresponde al 40 %.

Estas alternativas buscan cubrir diferentes áreas de formación y permitir que los aspirantes seleccionen una modalidad de acuerdo con el programa que desean cursar y sus posibilidades de pago.



¿Quiénes pueden acceder al crédito Gente Milagro?

Una de las líneas que incorpora la convocatoria es Gente Milagro, creada para facilitar el acceso a la educación superior de personas afectadas por el terremoto registrado el 10 de agosto de 2026. Para acceder a esta financiación, los aspirantes deberán cumplir con alguna de las condiciones establecidas por el Icetex:



Estar incluidos en los censos oficiales de población afectada por el sismo.

Tener previsto cursar estudios superiores en instituciones ubicadas en alguno de los cinco departamentos priorizados por la entidad: Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

Esta línea financiará el valor de la matrícula y tendrá una tasa de interés de IPC + 7 puntos. El esquema de pago establece que el beneficiario deberá cancelar el 30% del crédito mientras estudia y el 70% restante después de graduarse.



Créditos del Icetex para especializaciones y posgrados

Para los créditos de posgrado en el país, el esquema establece que los estudiantes pagarán el 40% de la financiación durante el desarrollo de sus estudios. El porcentaje restante deberá ser reembolsado una vez finalice el programa. En el caso de las especializaciones en Medicina en Colombia, la distribución será diferente: los beneficiarios asumirán el 20% mientras estudian y el 80% después de graduarse. Por otra parte, quienes deseen realizar estudios de posgrado fuera del país podrán solicitar financiación bajo las siguientes condiciones:



Crédito para matrícula: hasta 25.000 dólares estadounidenses.

hasta 25.000 dólares estadounidenses. Crédito de sostenimiento: hasta 12.500 dólares estadounidenses.

En estas modalidades, el pago de la financiación se realizará después de que el estudiante termine su programa académico.



¿Cómo solicitar un crédito educativo del Icetex para 2027?

Los interesados podrán iniciar el proceso a partir del 3 de noviembre de 2026. La solicitud deberá realizarse directamente en los canales oficiales de la entidad y completar una serie de pasos para formalizar la postulación. El procedimiento informado por la entidad es el siguiente:



Ingresar al sitio web oficial: www.icetex.gov.co. Dirigirse a la sección de crédito educativo. Seleccionar la alternativa de financiación correspondiente y diligenciar el formulario de solicitud. Descargar el documento una vez esté completo. Firmar el formulario y colocar la huella dactilar. Adjuntar el documento en el enlace que el Icetex enviará al correo electrónico registrado para realizar el cargue de los soportes.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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