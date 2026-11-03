Presidencia ordena austeridad en las celebraciones de diciembre a sus dependencias

La Presidencia de la República emitió una directiva este 3 de noviembre, vía circular, que ordena austeridad y racionalización del gasto público de cara a las fiestas decembrinas que se aproximan para este fin de año. Los lineamientos se establecieron en la Circular Externa número 10, que empezó a circular desde el pasado 29 de octubre. El documento establece que no se podrán usar los recursos públicos para las fiestas que habrá dentro de las entidades del Gobierno nacional, mas no veta las celebraciones.



Qué ordenó Presidencia sobre las fiestas de fin de año en el Gobierno nacional

El documento consta de seis lineamientos de “austeridad y racionalización del gasto” del erario público. En ese sentido, dentro de las entidades sí habrá fiestas, pero no serán pagadas por el Gobierno nacional.

La directiva dice que no se podrán usar los recursos públicos para pagar los banquetes, agasajos, recepciones y demás actividades de cierre de año “cuya finalidad sea exclusivamente festiva”; todo en aras de que las apropiaciones presupuestales se orienten “prioritariamente” al cumplimiento de funciones institucionales y satisfacción del interés general. (Lea también: Ley de rescate fiscal del Gobierno de Abelardo de la Espriella: congresistas a favor y en contra)

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La circular solicita a las entidades que se abstengan de promover contratos, convenios u órdenes de compra destinados a propósitos festivos, pensados en financiar celebraciones navideñas o de fin de año. Esto incluye servicios de alimentación, bebidas, decoración, espectáculos, alquiler de espacios y logística “cuando no exista una necesidad institucional debidamente justificada ni fundamento jurídico suficiente”. Tampoco podrán comprar regalos con dineros públicos.



Así las cosas, las fiestas y actividades de final de año sí se podrán hacer entre funcionarios y a título personal y voluntario. Especifica que sus jefes no los pueden obligar a realizar aportes económicos ni solicitar dineros para comprar regalos para determinados personajes. (Otras noticias sobre el Gobierno nacional: Restrepo sobre Ley de Rescate Económico: “Si no hacemos nada, en 2027 vamos a entrar en default”)



La circular fue firmada por Carlos Andrés Ríos Puerta, actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). La directiva fue dirigida a ministros, directores de departamentos administrativos, superintendentes, directores, gerentes, presidentes y representantes legales de entidades del sector central y descentralizado de la rama Ejecutiva del orden nacional.

María Paula Rodríguez Rozo

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