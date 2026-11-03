Mujer de 23 años en Santander fue asesinada cuando trabajaba: presunto feminicida fue capturado

Paula Carley Coca Murcía tenía 23 años y estaba trabajando en una cafetería de Pinchote, municipio de Santander, cuando un hombre de 63 años la atacó en medio de su jornada laboral. El ataque quedó grabado por una cámara de seguridad. Las autoridades actuaron en tiempo récord y efectuaron su captura a las pocas horas de la agresión.



El ataque que terminó en la muerte de la joven ocurrió el pasado 1 de noviembre, en el kilómetro 2 de la vía que conecta a los municipios de San Gil y Socorro. En la grabación se observa que la mujer estaba recostada en una hamaca del establecimiento comercial mientras hablaba con el presunto feminicida. De repente, el hombre la atacó con lo que parece ser un arma cortopunzante. La joven habría gritado, pues dos personas que estaban sentadas en una de las mesas acudieron al sitio del ataque y el hombre intentó agredir a una de las personas que quiso socorrer a Paula. La víctima, por su parte, se alejó del atacante, intentó revisar la herida, pero se desplomó a los pocos segundos.

La mujer fue trasladada de urgencias hasta la Clínica Santa Cruz de la Loma, pero falleció solo minutos después del ataque debido a la gravedad de las lesiones. El señalado feminicida se quedó por unos instantes en el local mientras la víctima se desplomaba, pero escapó posteriormente por la vía nacional. Gracias a la denuncia oportuna, la Policía Nacional pudo desplegar un plan candado que permitió su ubicación y captura en el sector de la Feria, en el municipio de San Gil. No obstante, el sujeto estaba autolesionándose, por lo que las autoridades tuvieron que trasladarlo al mismo centro médico donde fue remitida la víctima. El indiciado llegó al lugar bajo custodia de la Policía Nacional. (Lea también: La última llamada de la niñera colombiana que murió en el jet privado que chocó en Florida)

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"Rechazamos de manera contundente y categórica cualquier acto de violencia contra nuestras mujeres. Gracias a la inmediata reacción de nuestros uniformados y a la activación efectiva del plan candado, logramos la captura del presunto agresor minutos después de ocurrido este lamentable hecho. Queremos enviar un mensaje de solidaridad y condolencias a la familia de la víctima, y reiterar nuestro compromiso absoluto de no dar tregua a la criminalidad”, declaró el teniente coronel Duván Francisco Gelvez Ferreira, comandante del Distrito de Policía de San Gil.



El hombre fue puesto a disposición de las autoridades para ser procesado por el delito de feminicidio. Noticias Caracol conoció que al capturado le dictaron medida de aseguramiento y será enviado al centro carcelario Berlín, en el municipio de Socorro. El procesado se allanó a los cargos imputados por el fiscal encargado del caso.

María Paula Rodríguez Rozo

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