Invima alerta por venta de galletas Oreo fraudulentas en Colombia: ¿cómo reconocerlas?

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió este viernes por la comercialización fraudulenta de tres presentaciones de productos de la reconocida marca de galletas Oreo en Colombia. La advertencia se produjo tras una notificación de Mondelez Colombia S.A.S., importador de la marca en el país, que confirmó que estas referencias no corresponden a productos originales reconocidos por la compañía. Según la información entregada al Invima, los productos presentan irregularidades en sus empaques, etiquetado y composición declarada, por lo que no cuentan con el respaldo del importador.

Y aunque se comercializan bajo el nombre de Oreo, no corresponden a referencias legítimas de la marca. Ante esta situación, la entidad solicitó a las autoridades sanitarias territoriales adelantar acciones para identificar los productos y los establecimientos donde se distribuyen, así como tomar las medidas necesarias para frenar su comercialización. Además, pidió a los consumidores abstenerse de comprar o distribuir las referencias señaladas en la alerta y verificar las características de los empaques antes de adquirir productos de esta marca.

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¿Cuáles son los productos señalados por el Invima?

Según el comunicado publicado por el instituto, la notificación de Mondelez Colombia S.A.S. hace referencia a tres productos que se estarían comercializando de manera fraudulenta en Colombia. Las presentaciones identificadas son:



OREO - Trozos de galleta medianos.

OREO - Trozos de galleta pequeños.

OREO - Pequeña.

El importador manifestó que no reconoce estos productos como parte de su comercialización legítima. Por esta razón, las referencias mencionadas fueron identificadas como fraudulentas y no deben distribuirse ni venderse en el territorio nacional. La advertencia no se limita al nombre o a la apariencia general de los productos. El Invima explicó que existen diferencias en distintos elementos del empaque y de la información que aparece en las etiquetas, aspectos que permiten distinguir las presentaciones señaladas de las originales. Por tratarse de alimentos que no cumplen con los requisitos sanitarios aplicables en Colombia, su comercialización está prohibida.



#ComunicadoDePrensa

El Invima alerta sobre la comercialización fraudulenta en Colombia de tres productos OREO: trozos de galleta medianos, trozos de galleta pequeños y OREO-Pequeña. La entidad recomienda a la ciudadanía abstenerse de adquirirlos y comercializarlos. pic.twitter.com/Vq5r5s3nit — Invima (@invimacolombia) October 30, 2026

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¿Cómo identificar las galletas fraudulentas?

Uno de los puntos centrales de la alerta es la identificación de las diferencias entre los productos señalados y las referencias originales. Mondelez Colombia S.A.S. reportó varias inconsistencias que pueden encontrarse al revisar los empaques. Entre los elementos que presentan variaciones están:



Material del empaque: se identificaron diferencias en los materiales utilizados para envolver y presentar los productos. Color y presentación comercial: las características visuales no corresponden a las de las referencias originales. Diseño de la etiqueta: existen cambios en la diagramación y en la distribución de los elementos gráficos del empaque. Información del rotulado: las declaraciones generales que aparecen en las etiquetas presentan inconsistencias. Sellos octogonales: la información relacionada con estos sellos también tiene diferencias frente a los productos legítimos. Lista de ingredientes: la declaración de los componentes del alimento no coincide con la información de las presentaciones originales. Información nutricional: los datos nutricionales presentan variaciones. Codificación del lote: el sistema utilizado para identificar los lotes de producción también fue señalado como un elemento diferente.

Tras recibir la notificación de la empresa importadora, el Invima informó que solicitó a las entidades territoriales de salud y a las demás autoridades competentes adelantar labores de búsqueda activa para localizar las referencias identificadas. Estas acciones tienen como propósito establecer en qué lugares se encuentran los productos, verificar su distribución y tomar las medidas necesarias para evitar que continúen ofreciéndose al público. La entidad señaló que las tres presentaciones no deben comercializarse en Colombia debido a que incumplen las disposiciones sanitarias vigentes para alimentos y bebidas.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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