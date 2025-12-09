En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
DENUNCIA INSPECTOR POLICÍA
ARCHIVOS CALARCÁ
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / ¿Pueden despedirlo por llegar demasiado temprano al trabajo? Una joven de 22 años lo vivió en España

¿Pueden despedirlo por llegar demasiado temprano al trabajo? Una joven de 22 años lo vivió en España

En algunas culturas, la impuntualidad puede interpretarse tanto al llegar tarde como al presentarse muy temprano. Así le ocurrió a una mujer, despedida por llegar hasta 45 minutos antes a su turno.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 9 de dic, 2025
Comparta en:
¿Pueden despedirlo por llegar demasiado temprano al trabajo? Una joven de 22 años lo vivió en España
Imagen de referencia -
Canva

Publicidad

Publicidad

Publicidad