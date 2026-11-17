Noviembre tendrá hoy uno de sus principales eventos astronómicos con el paso de las Leónidas, una lluvia de meteoros que aunque permanece activa hasta el 30 de este mes, alcanzará su máxima actividad durante la noche del martes 17 y la madrugada del miércoles 18 de noviembre de 2026. Asociadas con el cometa Tempel-Tuttle, las Leónidas se producen cuando la Tierra atraviesa la corriente de polvo y pequeños fragmentos que este cuerpo celeste deja a su paso durante su recorrido alrededor del Sol. Al entrar en contacto con la atmósfera terrestre, estas partículas se desplazan a gran velocidad y generan destellos luminosos que se conocen popularmente como estrellas fugaces.

De acuerdo con el calendario de la Organización Internacional de Meteoros, el máximo anual está previsto para las 23:45 UTC del 17 de noviembre, con una actividad estimada de hasta 15 meteoros por hora bajo condiciones ideales de observación. El fenómeno podrá apreciarse desde ambos hemisferios, por lo que Colombia también estará dentro de las regiones desde las que será posible observarlo. Sin embargo, la cantidad de destellos que logre detectar cada persona dependerá de las condiciones del cielo, la contaminación lumínica y la ubicación desde donde realice la observación.



Una de las principales características de esta lluvia de estrellas es la rapidez con la que se desplazan sus meteoros, que pueden alcanzar velocidades cercanas a los 71 kilómetros por segundo al ingresar a la atmósfera, particularidad que convierte a las Leónidas en una de las lluvias de meteoros más veloces del calendario astronómico. Su nombre proviene de la constelación de Leo, región del cielo desde la que parecen originarse. Sin embargo, los meteoros pueden observarse en diferentes direcciones del firmamento, por lo que no es necesario concentrar la mirada exclusivamente en esa constelación.



¿Cuál será la mejor hora para ver las Leónidas?

Aunque el punto máximo de actividad está previsto para la noche del 17 al 18 de noviembre, no todas las horas ofrecerán las mismas condiciones para observar el fenómeno. Bill Cooke, director de la Oficina de Medioambiente de Meteoroides de la NASA, explicó a CNN que el mejor momento para mirar al cielo será durante las primeras horas de la madrugada, especialmente entre las 2:00 y las 3:00 a. m., según la hora local de cada región. En ese intervalo, la constelación de Leo estará a mayor altura sobre el horizonte, lo que facilitará la observación de las estrellas.

Publicidad

Para aumentar las posibilidades de verlas, también será importante alejarse de las fuentes de iluminación artificial. Cooke señaló que las Leónidas suelen producir meteoros poco brillantes, por lo que las luces de las ciudades pueden dificultar su identificación. A esto se suma la posición de la Luna, que durante el máximo tendrá una iluminación aproximada del 39% y ya se habrá ocultado en el horario más favorable para la observación. En Colombia, quienes quieran seguir este fenómeno podrán intentarlo durante la madrugada del martes 18 de noviembre, preferiblemente desde un lugar despejado y con poca contaminación lumínica. "Acuéstese boca arriba y contemple la mayor extensión de cielo posible. Sin telescopios ni binoculares, solo sus ojos", indicó el experto.



¿Qué otras lluvias de meteoros se podrán observar en 2026?

Las Leónidas no serán el último fenómeno de este tipo durante el año. El calendario astronómico todavía contempla dos lluvias de meteoros que alcanzarán su máxima actividad en diciembre. Estas son las fechas previstas:



Gemínidas: 13 y 14 de diciembre. Es una de las lluvias más conocidas del calendario astronómico y suele registrar una actividad considerable.

13 y 14 de diciembre. Es una de las lluvias más conocidas del calendario astronómico y suele registrar una actividad considerable. Úrsidas: 21 y 22 de diciembre. Se trata de otro fenómeno que podrá observarse durante las últimas semanas del año.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL