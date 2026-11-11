¿La soltería es una elección o un miedo al compromiso? Expertos explican cómo reconocerlo

"¿Y usted para cuándo?", "¿todavía está soltero?" o "¿no ha encontrado a alguien?" son preguntas que muchas personas escuchan en reuniones familiares, encuentros con amigos o conversaciones cotidianas. Y aunque suelen hacerse como comentarios casuales, también reflejan una idea que durante años ha acompañado la forma de entender la vida adulta: estudiar, trabajar, conseguir pareja, casarse y formar una familia. De acuerdo con expertos, este modelo no necesariamente se ajusta a los planes de todas las personas, pues hay una gran parte que decide estar sin pareja para concentrarse en estudios, trabajo, proyectos o para conocerse mejor; sin embargo, para otros puede estar relacionado con experiencias sentimentales que todavía generen temor o dificultad para establecer nuevos vínculos.

La diferencia, según los expertos consultados en medio del Día de la Soltería que es hoy, 11 de noviembre, está en identificar qué hay detrás de la decisión de permanecer soltero. Miguel de Zubiría, psicólogo y creador de la Pedagogía Conceptual y de la Psicología del Autoconocimiento, explicó que la soltería no debe entenderse únicamente como la falta de oportunidades para establecer una relación. "Elegir la soltería no significa renunciar al amor o a la posibilidad de construir vínculos significativos. Se trata de reconocer las propias necesidades y tomar decisiones que estén en sintonía con el proyecto de vida de cada persona", señaló.



¿Por qué una persona decide estar soltera? Algunas razones

No existe una única razón para permanecer sin pareja. La decisión puede estar relacionada con distintas circunstancias y también puede cambiar con el tiempo. Entre las razones que pueden estar detrás de esta decisión están:



Priorizar proyectos personales: dedicar tiempo a los estudios, el trabajo, las metas profesionales o planes que requieren atención.

dedicar tiempo a los estudios, el trabajo, las metas profesionales o planes que requieren atención. Buscar mayor autonomía: organizar el tiempo y tomar decisiones sin tener que negociar constantemente las necesidades propias con las de una pareja.

organizar el tiempo y tomar decisiones sin tener que negociar constantemente las necesidades propias con las de una pareja. Cuidar el bienestar personal: disponer de más espacio para actividades, amistades, familia y rutinas que hacen parte de la vida cotidiana.

disponer de más espacio para actividades, amistades, familia y rutinas que hacen parte de la vida cotidiana. Procesar una relación anterior: tomar distancia después de una ruptura para entender lo ocurrido y reconocer qué se espera de una próxima relación.

tomar distancia después de una ruptura para entender lo ocurrido y reconocer qué se espera de una próxima relación. Replantear las expectativas sobre el amor: identificar qué características se buscan en una relación y cuáles son los límites que no se quieren negociar.

identificar qué características se buscan en una relación y cuáles son los límites que no se quieren negociar. Fortalecer la identidad: reconocer intereses, valores y necesidades antes de construir un proyecto de vida compartido.

reconocer intereses, valores y necesidades antes de construir un proyecto de vida compartido. Tomar decisiones sin responder a la presión social: diferenciar entre querer tener pareja y sentir que se debería tenerla porque así lo esperan otras personas.

En este sentido, estar soltero no necesariamente representa una situación que deba solucionarse. Puede ser una elección compatible con el proyecto de vida de una persona.



¿Cómo saber si estar soltero es una elección o una forma de evitar una relación?

Una de las principales diferencias está en la razón que lleva a una persona a mantenerse alejada de los vínculos afectivos. Luis Alberto Rengifo, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia, señaló que las experiencias sentimentales anteriores pueden influir en la manera en que una persona se relaciona con nuevas posibilidades afectivas. Una persona puede sentirse tranquila con su decisión, disfrutar de su independencia y, al mismo tiempo, estar abierta a conocer a alguien si aparece una relación que se ajuste a lo que busca. En ese caso, no necesariamente existe un rechazo al vínculo afectivo.

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En cambio, puede ser necesario revisar la situación cuando el alejamiento aparece principalmente por miedo. Por ejemplo, cuando alguien quiere establecer una relación, pero ante la posibilidad de una mayor cercanía emocional comienza a distanciarse, evita hablar de compromiso o termina la relación por temor a repetir una experiencia anterior. Según el experto, la clave está en reconocer qué emociones están influyendo en la decisión. "Elegir la soltería no significa cerrar las puertas al amor ni tener que justificar una decisión personal. Sin embargo, reconocer las propias motivaciones y actuar con responsabilidad afectiva permite construir relaciones más sanas y evitar que el miedo a experiencias anteriores determine las decisiones futuras", indicó. Estas son algunas preguntas que pueden servir como punto de partida para identificar de dónde vienen estas emociones:



¿Está tranquilo con su decisión? Si estar soltero le permite desarrollar otros aspectos de la vida y no genera una sensación de frustración, puede tratarse de una elección coherente con las prioridades actuales.

Si estar soltero le permite desarrollar otros aspectos de la vida y no genera una sensación de frustración, puede tratarse de una elección coherente con las prioridades actuales. ¿Quiere conocer personas pero se aleja cuando aparece la posibilidad de compromiso? Si existe interés por establecer un vínculo, pero esta cercanía le genera ansiedad, rechazo o una necesidad de escapar, puede ser útil revisar que está provocando esa reacción.

Si existe interés por establecer un vínculo, pero esta cercanía le genera ansiedad, rechazo o una necesidad de escapar, puede ser útil revisar que está provocando esa reacción. ¿Está evitando una relación por temor a volver a sufrir? No es lo mismo no estar interesado en una relación por miedo a una nueva ruptura, una decepción o una experiencia similar a la anterior, a escoger estar soltero por decisión.

No es lo mismo no estar interesado en una relación por miedo a una nueva ruptura, una decepción o una experiencia similar a la anterior, a escoger estar soltero por decisión. ¿Es por expectativas externas? La presión familiar y social puede llevar a algunas personas a buscar pareja simplemente para evitar preguntas, comparaciones o comentarios.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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