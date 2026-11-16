Alias Primo Gay, con 23 años, llevaba 10 en grupos ilegales: estos son los crímenes que le atribuyen

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Neyder Yesid Uñates López, alias Primo Gay, y a su jefe de seguridad, Herny Sneyder Herrón Serna, alias Cherry, capturados en una vía de Yarumal. “Ambos se movilizaban en una motocicleta y portaban dos pistolas calibre nueve milímetros, cuatro proveedores y abundante munición”, informó el ente acusador.



Los dos fueron imputados por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Adicionalmente, a alias Primo Gay le fueron formulados cargos por concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, o explosivos, y utilización ilegal de uniformes e insignias.

Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación anunció nuevas investigaciones en contra de ‘Primo Gay’ por delitos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos. (Lea también: Juez que legalizó captura de ‘Primo Gay’ pidió examinar actuaciones de presidente De la Espriella)



¿Qué crímenes habría cometido ‘Primo Gay’?

Según la Fiscalía, “las evidencias recopiladas dan cuenta de que este hombre, de 23 años, presuntamente ingresó a las disidencias de las Farc cuando tenía 14 años. En 2021, asumió el rol de coordinador y, tras la captura o muerte de otros cabecillas, pasó a una posición de mayor jerarquía y concentró su actuar ilegal en Briceño, Yarumal, Anorí, Cáceres, Campamento, Angostura y otros municipios del norte, nordeste y el Bajo Cauca antioqueño”.

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Durante la audiencia de legalización de captura, se dijo que ‘Primo Gay’, “durante los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, en zonas rurales de los municipios de Anorí, Cáceres, Campamento, Angostura, mantuvo un acuerdo voluntario y permanente con integrantes de esa estructura armada denominada Frente 36 para cometer de manera reiterada delitos de extorsión, de homicidio y de secuestro”. (Lea también: Prontuario de alias Primo Gay, uno de los más buscados en Antioquia: señalado de ataques con drones)



Asimismo, se le acusa de secuestrar a dos campesinos en 2022, a quienes sometió y amarró, “les anunció que serían asesinados y dispuso o mantuvo su retención en un lugar ubicado monte adentro en la vereda San Pablo. Las víctimas permanecieron aproximadamente 15 días amarradas y sometidas a vigilancia armada, sin posibilidad de abandonar el lugar”, hasta que pudieron escapar y denunciar el hecho ante las autoridades.



‘Primo Gay’ es señalado por las autoridades de ser, en los últimos meses, cabecilla de la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel del Clan del Golfo. “En esta organización, al parecer, continuó con actividades delictivas contra la población y antiguos integrantes del grupo armado al que perteneció”, indicó el ente acusador.

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Además, lo señalan de ser partícipe del atentado contra el helicóptero perteneciente al Gobierno de Estados Unidos, que dejó un saldo de 13 policías asesinados en Amalfi, Antioquia, hecho por el que el gobernador de Antioquia solicitó que sea extraditado. Otro de sus crímenes recientes es el del periodista Mateo Pérez.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL