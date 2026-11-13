Estudiante de música sacó puntaje casi perfecto en las Saber Pro: ¿cómo se preparó para las pruebas?

Estudiar música y prepararse para una competencia internacional de matemáticas fueron dos experiencias que terminaron encontrándose en la trayectoria académica de Esteban Aparicio Hoyos, un estudiante barranquillero que obtuvo el puntaje individual más alto de las pruebas Saber Pro 2025, con 287 puntos sobre 300. Aparicio Hoyos cursa octavo semestre de Música con énfasis en canto lírico en la Universidad del Norte. Durante su formación universitaria también ha participado en actividades académicas y extracurriculares y actualmente realiza un intercambio en la Universidad Nacional, donde cursa su último semestre.

Su resultado se conoció entre los 295.321 estudiantes que presentaron las pruebas Saber Pro en Colombia. El estudiante, que habló con Noticias Caracol, alcanzó 300 puntos en varias de las competencias evaluadas y obtuvo un resultado más bajo en una de ellas, aunque el puntaje global de 287 sobre 300 fue suficiente para convertirse en el mejor resultado individual de la prueba.



¿Cómo se preparó Esteban Aparicio Hoyos para las Saber Pro?

La preparación de Esteban no estuvo marcada por meses de estudio exclusivo para el examen. La Universidad del Norte ofreció cinco clases como parte de la preparación para las pruebas, pero el estudiante no pudo asistir a dos de ellas porque se encontraba participando en una competencia internacional de matemáticas en Costa Rica. Según explicó, esas ausencias terminaron convirtiéndose en una responsabilidad adicional que asumió por su cuenta. "Eran obligatorias, así que tuve que encontrar la forma de reponerlo. De alguna forma como que esa responsabilidad que recayó en mí de buscar cómo reponer las pruebas hizo que me la tomara como más enserio", explicó.

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Y aunque las matemáticas no son el eje de su carrera universitaria, su experiencia en las olimpiadas internacionales de esta área también le permitió llegar al Saber Pro con una preparación previa frente a uno de los retos que considera más exigentes de este tipo de pruebas: mantener la concentración durante varias horas. "Justo relacionado con el mismo tema de las olimpiadas de matemáticas, no se me hizo tan difícil lo que es el problema más grande de esas pruebas, que es aguantar las 4 horas, 5 horas realizando una misma tarea, sentado, concentrado todo el tiempo", señaló.



El estudiante comparó esa experiencia con las pruebas de matemáticas en las que ha participado, donde debe permanecer durante varias horas frente a pocos problemas y buscar diferentes caminos para llegar a una respuesta. "Esas pruebas de matemáticas tienen mucho de estar sentado 4 horas y media con tres problemas al frente y pensando todo el tiempo, a ver, encontrar un nuevo camino, una nueva respuesta", dijo.



Pese a su puntaje casi perfecto, Esteban considera que una preparación académica no debería limitarse a los contenidos específicos de una carrera. Para él, una de las claves está en mantener la curiosidad por diferentes áreas y aprovechar las posibilidades de aprendizaje que aparecen durante la vida universitaria. "Primero me parece que es muy importante, sin importar lo que uno estudie o lo que uno tenga de profesión de vida, interesarse por todo lo que cruza el camino de uno", afirmó. El estudiante explicó que, además de su formación musical, en la universidad ha tenido la posibilidad de acercarse a otras actividades. Puso como ejemplo la gimnasia, disciplina que comenzó a practicar durante su etapa universitaria.

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"Yo, por ejemplo, en el colegio que casi no hacía deporte porque era más de la academia, ahora en la universidad comencé a practicar gimnasia", contó. Su visión sobre la formación también está relacionada con la búsqueda de conocimiento y con la relación que se construye con otras personas durante ese proceso. "Es mantener interés frente a todo", afirmó. Y agregó: "Un interés por la verdad, un interés por el conocimiento y por cualquier cosa, por las otras personas también, por la conexión que uno crea con sus compañeros y con los profesores".



Música, matemáticas y una misma forma de pensar

Aunque a primera vista la música y las matemáticas pueden parecer campos alejados, Esteban considera que existen elementos que permiten relacionarlos, especialmente en la manera de abordar los problemas y construir una posición propia. En el caso de la música, considera fundamental que el estudiante desarrolle un criterio propio y no se limite a seguir las indicaciones de sus profesores. "En el arte tener un criterio estético propio, porque sin un criterio estético propio, realmente el arte no vale la pena", sostuvo. A su juicio, la formación artística también requiere confianza en las propias capacidades y una participación consciente en lo que se está haciendo.

"Uno puede hacer lo que le digan los profesores, pero si uno no tiene una visión propia de lo que está haciendo, uno no es imposible que disfrute el arte", explicó. En las matemáticas encuentra una idea similar relacionada con la construcción del conocimiento. Para él, existe un principio que permite evaluar una respuesta independientemente de quién la formule. "Hay algo chévere en las matemáticas que es que no importa si uno es profesor, estudiante o quien sea, si el razonamiento es correcto, el resultado es correcto", afirmó, siendo también su forma de entender el aprendizaje como estudiante de música.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL