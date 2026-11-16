¿Qué pasará con la ley de rescate económico tras descartarse el IVA para los alimentos?

La discusión sobre la ley de rescate económico tendrá que tomar un nuevo rumbo en el Congreso de la República después de que el presidente Abelardo de la Espriella descartara el aumento del IVA para productos de la canasta familiar, una de las medidas más controvertidas del proyecto. Con esta decisión, el Gobierno deberá encontrar otras fuentes de recursos para cumplir con sus objetivos de recaudo y responder a la situación de las finanzas públicas. En la alocución presidencial de este domingo, el mandatario presentó el balance de sus primeros 100 días de gobierno y aseguró que los alimentos y los productos básicos no tendrán nuevas cargas tributarias, "ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague".

El anuncio representa un cambio frente a la propuesta que el Ejecutivo había radicado 17 días antes en el Congreso. En el documento inicial se contemplaba ampliar la base gravable y modificar las tarifas de distintos productos, con el propósito de incrementar los ingresos de la Nación. Sin embargo, la iniciativa encontró resistencia incluso entre sectores políticos cercanos al Gobierno, que manifestaron sus reparos frente al impacto que tendría la medida en el costo de vida de los hogares colombianos. "La propuesta del IVA nuevo estaba muerta, ningún partido la estaba apoyando, lo cual iba a conducir a que cuando llegara esta iniciativa al Congreso iba a ser derrotada e iba a ser derrotada estruendosamente", señaló el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo a Noticias Caracol.



¿Qué productos ya no tendrían el aumento del IVA?

La propuesta inicial contemplaba aplicar una tarifa del 19% a varios alimentos que actualmente están exentos de este impuesto. Entre ellos se encontraban el queso, el tomate, la cebolla, el aguacate, el plátano, el fríjol, la sal y diferentes frutas y verduras. También se planteaba aumentar del 5% al 19% el IVA de productos como el café, el azúcar, el chocolate de mesa, las harinas, los cereales, las pastas, las carnes y los embutidos. Con la decisión anunciada por el presidente, estos cambios quedan descartados dentro de la propuesta del Gobierno, y cobija también los insumos y las maquinarias agrícolas que estaban contemplados en el proyecto inicial.

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En palabras del exfuncionario Restrepo, el Gobierno decidió retirar la propuesta antes de que se sometiera a una discusión en las comisiones económicas. Además, cuestionó la explicación del presidente sobre el origen de la medida, pues señaló que existiría una contradicción entre lo manifestado en la alocución y el contenido del proyecto que fue presentado ante el Congreso. "Muestra también cierta descoordinación al interior del Gobierno, porque mientras el presidente dice que no había instruido a su equipo económico para que le pusieran IVA a la canasta familiar, en el proyecto de ley que fue registrado sí estaba esa modificación al IVA", explicó.



El reto fiscal: ¿de dónde saldrán los recursos que esperaba recaudar el Gobierno?

Uno de los principales interrogantes que deja el anuncio es cómo compensará el Ejecutivo los ingresos que esperaba obtener con el aumento del IVA. De acuerdo con la información presentada sobre el proyecto, el Gobierno proyectaba recaudar cerca de 20 billones de pesos mediante los cambios tributarios. Al retirar el incremento para los productos de la canasta familiar y el sector agropecuario, esa expectativa tendrá que revisarse y ajustarse a las nuevas condiciones de la iniciativa. Para Juan Camilo Restrepo, una de las alternativas que deberá estudiar el Ejecutivo es "mirar con mucho más cuidado los diversos frentes que hay para reducir el gasto público.



Entre las alternativas que podrían entrar en la discusión, Luis Felipe Mejía, exdirector de Fedesarrollo, mencionó la posibilidad de revisar el subsidio al diésel (ACPM), una medida que, aunque representa un costo importante para las finanzas públicas, también tendría dificultades políticas para su implementación. "Hay que poner sobre la mesa medidas que son políticamente difíciles, pero que están costando muchos recursos. Me refiero en particular al subsidio del diésel ACPM", señaló el exdirector para este medio. Por su parte, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo planteó profundizar los recortes en rubros como las nóminas, los contratos y los gastos que considere innecesarios el Gobierno.



Aunque el experto explicó que es una buena noticia para "hogares de ingresos más pobres porque naturalmente ellos destinan una proporción mayor de su gasto a la compra de alimentos", advirtió que mantener las exenciones también tiene consecuencias para las cuentas del Estado. "No es una buena noticia desde el punto de vista fiscal porque se continúa de todas maneras generando unas exenciones para los ingresos medios y altos que sí tendrían la capacidad para pagar ese mayor impuesto", concluyó.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL