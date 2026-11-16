"Que nos apoyen": el pedido de los comerciantes del Gran San afectados por incendio

Faltan pocas semanas para que empiece la temporada navideña y de fin de año. Pero la tragedia golpeó el corazón comercial de Bogotá. Un voraz incendio en el centro comercial Gran San, en San Victorino, dejó por lo menos 22 locales afectados y a decenas de familias sumidas en la incertidumbre tras perderlo todo.



Sobre el mediodía, el establecimiento seguía cerrado mientras los dueños de los negocios esperaban afuera a que les permitieran ingresar para ver en qué estado quedaron sus locales y tratar de cuantificar a cuánto ascienden sus pérdidas. Después de la una tarde, les permitieron el ingreso. Todos, sin pausa, empezaron a revisar la mercancía y a limpiar los estragos que dejaron las llamas. (Lea también: Imágenes | Así quedó el interior del centro comercial Gran San tras incendio en Bogotá)

Las llamas se originaron en el segundo piso

La alarma resonó hacia la 1:22 de la madrugada del lunes festivo 16 de noviembre; varias unidades de bomberos acudieron de inmediato para sofocar la conflagración, pero el daño ya estaba hecho: 22 locales del segundo piso sufrieron afectaciones y varios de ellos quedaron en pérdidas graves.

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Estanterías quemadas, mercancía reducida a cenizas y años de trabajo convertidos en humo era el panorama en el interior del establecimiento capitalino. El fuego no solo consumió paredes de varios locales en el centro comercial Gran San, en el corazón de San Victorino, consumió el sustento de decenas de familias.



Con la voz quebrada, David Franco dijo “que para todo el colectivo de las marcas que fuimos afectadas son cifras muy grandes. Estamos acostumbrados siempre a guerrearla como sea, en cualquier ocasión la guerreamos. Que nos apoyen, que le metamos entre todos”.



Otra comerciante comentó que estaban a la espera de “una temporada y lo que más me afecta son los que tuvieron una pérdida total”, mientras que Yesenia Vargas, otra afectada, ve la situación como algo “terrible porque no quedó nada, no quedó absolutamente nada y son pérdidas”.

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El golpe llegó en la época en que las ventas representan el sustento principal de todo el año para estos comerciantes.

Lo que debía ser una época de oportunidades, hoy se transformó en un momento de incertidumbre. Sin embargo, en medio de los escombros, el mensaje de resiliencia de los comerciantes de San Victorino es uno solo, levantarse y pedir el apoyo. “Colombiano, compremos colombiano. Esto es una crisis más para lo que estamos viviendo con todo eso de Temu y de Shein. Tenemos salud, ganas de trabajar, todos vengan a comprar, todos aquí en el centro con cariño nos atendemos y ayúdennos a salir adelante”, dijo Luz Rodríguez.

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Más que cenizas, lo que queda en San Victorino son ganas de resistir y el llamado es a reactivar el comercio frente a la adversidad. Se espera que para el martes 17 de noviembre, hacia el mediodía, puedan reabrir sus locales para atender al público.

NOTICIAS CARACOL

CON REPORTERÍA DE MARÍA JOSÉ DELGADO