Nintendo Switch 2 saldrá a la venta en el mes de junio 2025: ¿cuánto valdrá en Colombia?

La videoconsola Nintendo Switch 2 saldrá a la venta el próximo 5 de junio, con un precio aproximado de 450 dólares, anunció la compañía japonesa en un evento virtual. Nintendo Switch 2 tendrá una capacidad de almacenamiento de 256 gigas, permitirá utilizar los juegos de la anterior Nintendo Switch y, entre otras novedades, contará con controladores (Joy-con) magnéticos, que también servirán como ratón, y con una nueva funcionalidad: el botón C.

Este botón habilitará a los jugadores un chat por voz con el resto de usuarios y les dejará compartir una especie de videollamada en la que todos se verán las caras en tiempo real mientras juegan. Además de la nueva capacidad de la videoconsola (256 gigas, ocho veces más que la anterior), la pantalla pasará a ser más grande, de las 6,2 pulgadas de la anterior a las 7,9 pulgadas de la nueva versión, manteniendo el mismo grosor de 13,9 milímetros; y dispondrá de dos entradas tipo USB-C.



¿Cómo será la nueva Nintendo Switch 2?

"Nintendo Switch 2 no es simplemente una Nintendo Switch mejorada, hemos rediseñado la consola desde cero y hemos incluido un montón de nuevas características de juego", afirmó en la presentación Tetsuya Sasaki, director de diseño de hardware en Nintendo para la nueva consola. La pantalla también tendrá el doble de píxeles que la anterior, soportando hasta 120 fotogramas por segundo, con tecnología HDR para mejorar su resolución.

¿Cómo será la nueva Nintendo Switch 2? - Getty Images

Nintendo detalló, asimismo, que el nuevo 'dock' de la consola -donde se coloca para transmitir la experiencia del formato portátil a la televisión- ha sido diseñado para poder disfrutarse en calidad de hasta 4K y contará con ventiladores mejorados para evitar sobrecalentamientos.



Nueva función: el botón C de los nuevos 'Joy-con'

Lo anunciado recientemente son los nuevos controladores ('Joy-con') y el botón C, que también podrá silenciar puntualmente la voz; utilizar la opción de reducción de ruido; y habilitar esa mencionada videollamada con el resto de jugadores gracias a una cámara independiente (la Nintendo Switch 2 camera) conectada por USB-C a la consola. Los controladores se podrán volver a separar, aunque ahora con unos encajes magnéticos y no por raíles, y los nuevos 'sticks' serán un poco más grandes y servirán como ratón. De hecho, para algunas experiencias en videojuegos concretos se podrá jugar, si se desea, solo utilizando estos.

Nueva función: el botón C de los nuevos 'Joy-con' - Portal oficial de la Nintendo Switch 2

La consola contará también con un soporte para usarla de forma portátil en diferentes ángulos y casi como una minipantalla externa o una suerte de tableta, cuando no se quiere conectar a una televisión pero tampoco jugar con los controladores ajustados a la propia videoconsola. La presentación de hoy comenzó con la introducción de nueva versión 'Mario Kart World', que llevará al usuario a distintas partes del planeta, con una experiencia "sujeta a las condiciones meteorológicas y la hora del día", ya que afectarán a los propios escenarios del videojuego.

La videoconsola podrá comprarse el 5 de junio de forma independiente o con un pack de 500 dólares que incluye esta nueva versión del videojuego, esto en pesos colombianos son aproximadamente $2'067.866. La compañía se apuró por recalcar algo que ya había adelantado cuando difundió los primeros detalles de la nueva consola a mediados de enero: los juegos de la versión anterior serán compatibles en Nintendo Switch 2. Tanto en sus formatos digitales como en los físicos, ya que incluso en apariencia tienen el mismo diseño.

También se permitirá a quienes tengan la Nintendo Switch transferir sus datos y configuraciones a la nueva. Otra de las características de la Switch 2 es su biblioteca de videojuegos digitales originales -tales como 'The Legend of Zelda: The Wind Waker'- que estarán disponibles a partir de ahora con el pack Online Plus. Incluso también saldrá a la venta desde el mismo día un mando morado icónico de 'GameCube' para exprimir al máximo los juegos clásicos. Además, dispondrá del nuevo botón C, y de una entrada de tipo 'jack' para otras conexiones.

"El pack de expansión Nintendo Switch Online Plus recibirá una nueva biblioteca de juegos clásicos exclusiva para Nintendo Switch, entre ellos los de Nintendo GameCube, lanzada originalmente en 2001", se detalló en la presentación donde se agregó que habrá títulos también de Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo 64 o Super Nintendo. De la misma forma, Nintendo informó que con la nueva videoconsola se podrá jugar contra otro usuario que también la tenga, o incluso la Nintendo Switch original, pero usando un solo videojuego a través de la opción 'GameShare'.

