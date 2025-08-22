Atentado en Florencia, Caquetá: artefacto estalla a una cuadra de la Alcaldía

Un atentado terrorista se reportó en Florencia, Caquetá, en la madrugada de este viernes 22 de agosto, pocas horas después de que se reportaran otros dos ataques en la capital del Valle de Cauca, Cali, y en el municipio de Amalfi, en Antioquia.

A diferencia de los otros hechos, en los que murieron 6 civiles y 13 policías, en este ataque no hubo víctimas fatales. Sin embargo, sí hay cuantiosos daños materiales.



Lo que se sabe del atentado en Florencia

Por el momento se ha establecido que criminales activaron un artefacto de bajo poder en pleno centro de la ciudad, a una cuadra de la Alcaldía y muy cerca de la Gobernación de Caquetá. Un video mostró cómo se produjo la detonación.

Explosión en Florencia, Caquetá.

Cerca de las 03:10 de la mañana de este 22 de Agosto se registró la detonación de un artefacto explosivo en pleno centro de la Capital del Caquetá.

Cerca de las 03:10 de la mañana de este 22 de Agosto se registró la detonación de un artefacto explosivo en pleno centro de la Capital del Caquetá.

Todos sabemos las denuncias que el Gobernador Luis Francisco Ruiz viene haciendo.

Varios locales comerciales ubicados en la zona sufrieron daños materiales, pero las autoridades están evaluando a cuánto ascienden las averías.



Al parecer, la disidencia de la Segunda Marquetalia estaría detrás del atentado. Dicho grupo es señalado de extorsiones, además de disputar el control del territorio para sus acciones ilícitas.



Dos capturados por atentado en Cali

El presidente Gustavo Petro confirmó la detención de dos sospechosos de cometer el atentado terrorista con un camión bomba en inmediaciones de una base aérea en Cali, que costó la vida a 6 personas mientras que otras 71 quedaron heridas, según el último balance de víctimas.

Petro, que encabezó en Cali un consejo de seguridad que terminó al filo de la medianoche, dijo al concluir la reunión que el ataque "lo llevaron a cabo dos personas apenas, sin armas, pero llenos de explosivos que salen corriendo apenas uno de esos camiones se activa y que la población misma captura en el barrio contiguo".

El camión bomba explotó el jueves por la tarde en un punto de la Carrera Octava de Cali, una transitada avenida llena de comercios en donde está situada la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, donde se forman los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), pero todas las víctimas mortales fueron civiles, entre ellos un menor de edad y una embarazada, según la Alcaldía.

Otro camión, cargado también con cilindros bomba, no alcanzó a ser detonado y quedó en medio de la avenida. "Uno de ellos ya está colaborando. Ya veremos los resultados de la investigación, que darán más información al respecto", manifestó Petro sobre los capturados por este atentado del que las autoridades responsabilizan en primer lugar al Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de la antigua guerrilla de la Farc.

El presidente publicó la fotografía de uno de los capturados en Cali, de quien dijo que "es alias Sebastián y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico", un grupo del que supuestamente hacen parte varias organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE