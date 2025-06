Ocho señales de que le cae mal a una persona en secreto, según experto: la mayoría no lo admite

Son muchas las personas que suelen comportarse con amabilidad por simple norma de convivencia, pero ciertos gestos, actitudes y silencios pueden revelar lo contrario. Detrás de lo que algunos podrían considerar un "buen trato" también pueden esconderse gestos sutiles que indican incomodidad, indiferencia o rechazo. El psicólogo Lachlan Brown explicó en su blog que estas son conductas comunes en personas que ocultan la realidad de sus sentimientos, según la psicología.

"Todos hemos pasado por eso: estás hablando con un colega o el amigo de un amigo que parece perfectamente educado, pero algo en tu interior te dice: "No le gusto mucho". La cortesía puede ser un disfraz brillante porque las normas sociales recompensan la amabilidad (...) La psicología nos brinda un mapa útil para detectar estas filtraciones, de modo que podamos dejar de dudar de nosotros mismos y tal vez establecer límites más saludables", explicó el experto.



Señales de que le cae a alguien mal en secreto, según la psicología

Son ocho los comportamientos identificados por Lachlan Brown, que han sido objeto de estudio en la psicología del lenguaje corporal y la interacción social, y que pueden ser señales claras de que alguien no siente aprecio hacia usted, a pesar de mostrarse educado o amable.



La sonrisa que no involucra los ojos: de acuerdo con el experto, las sonrisas reales se reflejan tanto en la boca como en la parte superior del rostro, especialmente en los ojos. Si al sonreír, la expresión de esa persona se limita a la boca y no genera las conocidas "patas de gallo" alrededor de los ojos, puede tratarse de una sonrisa forzada. Por lo que esa sonrisa se puede relacionar más con una reacción social aprendida, no a un sentimiento auténtico de agrado.

Orientación corporal distante: cuando alguien está cómodo y disfruta de una interacción, su postura se orienta hacia la otra persona: torso, hombros y pies apuntan en esa dirección. Si, por el contrario, estos se dirigen hacia una puerta, una ventana o cualquier otro punto ajeno a la conversación, puede interpretarse como una falta de interés o de deseo de involucrarse.

Miradas breves o evasivas: según explicaciones del experto, cuando el contacto visual es breve y poco sostenido, puede ser también un indicio de desinterés, pues las personas tienden a establecer una mirada más prolongada con quienes les resultan agradables o familiares. Por el contrario, una persona que evita el contacto visual, o que lo interrumpe con frecuencia para mirar a su alrededor, suele estar enviando una señal no verbal de desapego.

Tono de voz sin matices emocionales: una conversación agradable suele estar acompañada de un tono vocal que transmite emoción. En cambio, una voz monótona, sin inflexiones o que suena cortante, puede reflejar una desconexión emocional. A menudo, quienes no se sienten cómodos con alguien mantienen un tono neutral, responden de forma escueta o introducen silencios prolongados antes de contestar.

Ausencia de interés en sus palabras: una de las formas más claras de identificar el desinterés es notar que la otra persona no formula preguntas para profundizar en lo que uno dice. Si las respuestas son cerradas, sin detalles adicionales, y no existe un esfuerzo por prolongar el diálogo, puede interpretarse como una señal de que la conversación no es deseada ni bienvenida.

Comentarios ambiguos o con "doble sentido": el experto explica que estas frases suelen sonar amables en apariencia, pero, al analizarlas, contienen una carga negativa o una insinuación poco agradable y son conocidas como microagresiones. Estos comentarios, que pueden disfrazarse de elogios, suelen tener la intención de poner en duda o disminuir el valor de lo que el otro ha hecho o dicho. La ambigüedad permite que el autor se excuse fácilmente para no abordar el problema.

Exclusión silenciosa en interacciones informales: la falta de invitaciones a espacios informales, como pausas para tomar café, charlas espontáneas o reuniones fuera del horario laboral, puede ser otra manifestación de desapego. Aunque no se exprese abiertamente, la omisión sistemática sugiere que no existe un interés por integrar al otro en espacios de cercanía o confianza.

Actitudes pasivo-agresivas: aceptar una solicitud, pero cumplirla a medias, acceder con palabras, pero no con acciones, o acompañar afirmaciones con gestos de molestia, son ejemplos de una conducta pasivo-agresiva. En lugar de expresar directamente el malestar, la persona recurre a formas indirectas que dificultan el enfrentamiento abierto, pero que igual generan malestar en quien las recibe.

¿Cómo actuar si detecta estos comportamientos?

Notar estos signos no significa necesariamente que la otra persona sea hostil, pero sí puede ser útil para entender lo que realmente ese individuo le quiere demostrar. Si el vínculo es importante, puede intentar tener una conversación clara con esa persona, con respeto y sin acusaciones, pues el experto explica que expresar una percepción puede abrir la puerta a aclaraciones o mejoras en este comportamiento.

Sin embargo, también es válido tomar distancia en caso de que percibe un trato distante o incómodo que no se modifica con el tiempo. No todas las personas son compatibles, y aprender a reconocer las señales del lenguaje no verbal puede ayudar a tomar decisiones más saludables en el manejo de los vínculos personales. El experto explica que las ciencias del comportamiento no ofrecen fórmulas absolutas para evitar estos comportamientos, pero sí herramientas para observar y comprender mejor con quién se relaciona.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co