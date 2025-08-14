Benedetti anuncia medidas de seguridad para políticos y candidatos tras atentado contra congresista

El ministro del Interior, Armando Benedetti, participó este jueves del Tercer Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el proceso electoral - CORMPE Congreso. En la reunión también estuvo presente el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; la cúpula militar y de Policía; el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez; delegados de la Procuraduría General de la Nación, entre otros actores institucionales.

El comité analizó los hechos recientes en materia de seguridad y decidió implementar ciertas medidas de protección para los congresistas, candidatos y figuras políticas teniendo en cuenta el período electoral que se avecina. Estas decisiones se dan después del atentado contra el representante a la Cámara, Julio César Triana, y el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que murió el lunes 11 de agosto después de dos meses en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe.

"El ministro del Interior hizo un llamado urgente a los líderes políticos del país a bajar el tono de la confrontación y actuar con responsabilidad", se lee en un comunicado del ministerio. De acuerdo con la cartera, "durante el Comité se discutieron estrategias integrales de protección, el fortalecimiento de la presencia institucional en las regiones y medidas para garantizar condiciones de seguridad en el marco del calendario electoral".

¿Cuáles serán las medidas de seguridad para congresistas y precandidatos?

El Ministerio del Interior confirmó que definieron acciones de articulación y eficiencia operativa entre entidades como la UNP, la Fuerza Pública y los órganos de control. "Si algo puede contribuir a la seguridad y al buen desarrollo de las próximas elecciones es el lenguaje. Debemos dejar atrás la confrontación que se ha intensificado, especialmente desde ayer. Parece que estamos repitiendo los mismos errores del pasado, y si seguimos por ese camino, los únicos beneficiados serán las mafias, los delincuentes, los grupos al margen de la ley y las estructuras criminales", aseguró el ministro Armando Benedetti.

El funcionario del Gobierno Petro también alertó sobre las consecuencias de la polarización entre los líderes políticos de los distintos movimientos que hay en Colombia. "Si nuestros dirigentes o actores políticos no comprenden esto, estamos condenados a repetir la historia. Lo que vemos es una confrontación entre personas que sí se conocen, que termina provocando la muerte de personas que no se conocen. Ese ha sido el patrón en la historia de nuestro país".

Por su parte, el Ministerio de Defensa compartió en un comunicado que coordinaron "medidas integrales de protección para candidatos y actores políticos, reforzando la seguridad durante el proceso electoral. Nuestro compromiso es claro: garantizar un ejercicio democrático seguro, libre y sin miedo".

Benedetti hizo un llamado a la responsabilidad política y a frenar los discursos de odio. "Cuando actores políticos importantes llevan su pugna personal al extremo, el resultado es odio, división y tragedias que debilitan la democracia y golpean al país. Es momento de reflexionar y actuar con responsabilidad", concluyó el ministro.



Atentado contra el congresista Julio César Triana

En imágenes difundidas por el equipo de prensa del representante a la Cámara Julio César Triana, se pueden apreciar al menos tres impactos de bala en los vidrios delanteros y traseros de la camioneta en la que viajaban seis personas, quienes salieron ilesas, incluido el representante. En su denuncia, Triana aseguró que el vehículo recibió disparos de fusil y pistola. "En una zona de curvas salen alrededor de seis tipos, uno de ellos le hace señales al otro señalando el vehículo y de manera repentina los otros dos tipos se hacen al frente de la vía y abren fuego contra el vehículo", relató para este noticiero.

Agregó que él, junto con miembros de la UNP y de su equipo de trabajo, se trasladaron unos 10 kilómetros más para llegar al municipio más cercano: Paicol. "En eso la angustia se apodera de nosotros. Una de las llantas fue destruida y debido a eso empezó a echar humo, a sentirse a quemado. Claro, seguramente estábamos andando solo en el rin del vehículo hasta llegar a Paicol. Realmente fue un momento muy difícil", contó.

