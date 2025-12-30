Esta es la oración para recibir el Año Nuevo 2026: así debe realizarla en familia

La transición hacia un Año Nuevo representa mucho más que un simple cambio de fecha en el calendario, ya que para miles de personas es una oportunidad de renovación espiritual e introspección, que trae consigo nuevas metas y objetivos para la época que comienza. Al aproximarse el 2026, esta oración se convierte en una tradición que reúne a la familia como un acto de fe que permite cerrar ciclos y proyectar el futuro.



Este tipo de oraciones no posee una estructura rígida ni un horario que deba cumplirse de forma obligatoria porque el sentido fundamental de este gesto es acompañar el paso de un año a otro mediante la reflexión personal y la conexión espiritual. Aunque muchos optan por realizarla justo después del brindis de medianoche del 31 de diciembre, otros prefieren la serenidad de las primeras horas del 1 de enero para establecer sus propósitos.



¿Cómo es la oración para el Año Nuevo 2026?

Bendición inicial: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Oración: "Señor, Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. Al terminar este año queremos darte gracias por todo aquello que recibimos de ti. Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser.

Te ofrecemos cuanto hicimos en este año, el trabajo que pudimos realizar, las cosas que pasaron por nuestras manos y lo que con ellas pudimos construir. Te presentamos a las personas que a lo largo de estos meses quisimos, las amistades nuevas y los antiguos que conocimos, los más cercanos a nosotros y los que estén más lejos, los que nos dieron su mano y aquellos a los que pudimos ayudar, con los que compartimos la vida, el trabajo, el dolor y la alegría.



Pero también, Señor, hoy queremos pedirte perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal gastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado. Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho, y perdón por vivir sin entusiasmo. También por la oración que poco a poco se fue aplazando y que hasta ahora vengo a presentarte. Por todos los olvidos, descuidos y silencios, nuevamente te pido perdón.



A pocos minutos de empezar un nuevo año, detengo mi vida ante el nuevo calendario aún sin estrenar y te presento estos días que solo tú sabes si llegaré a vivirlos; hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría. Quiero vivir cada día con optimismo y bondad, llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y paz, cierra tu mis oídos a toda falsedad y mis labios a palabras necias. Amén."

Bendición final: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.



¿Cuál es el objetivo de la Oración para el fin de año?

El objetivo central de esta práctica es el reenfoque personal. En lugar de ser una simple lista de peticiones materiales, la oración para recibir 2026 se plantea como un ejercicio para ordenar prioridades, soltar la necesidad de control sobre el futuro y fortalecer la confianza en la guía divina. Este acto de entrega invita a los creyentes a recibir el ciclo entrante con una mayor conciencia de su presente.

La importancia de esta oración está en la capacidad que tiene para unir a las personas, ya que se convierten en pilares durante la noche del fin de año, permitiendo que familias y comunidades se detengan a observar el "calendario aún sin estrenar" con una mirada de esperanza. Al concluir la plegaria, es tradicional cerrar con el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Finalmente esta oración para el 2026 es una herramienta de fortaleza espiritual que ayuda a las personas a transitar a un nuevo año con un espíritu renovado y en comunidad.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL