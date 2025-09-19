En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TERREMOTO EN RUSIA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
METRO DE BOGOTÁ
JIMMY KIMMEL
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / ¿Por qué el 21 de septiembre se regalan flores amarillas? Este es el significado en Colombia

¿Por qué el 21 de septiembre se regalan flores amarillas? Este es el significado en Colombia

Aunque regalar flores amarillas en este día no es una fecha oficial, millones de personas en distintos países la reconocen como un día para expresar afecto, esperanza y nuevos comienzos.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 19 de sept, 2025
Comparta en:
¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre?
¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre? -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad