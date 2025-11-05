Plataformas del FNA estarán fuera de servicio por 24 horas: ¿qué servicios serán afectados?

Publicidad
El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció que sus plataformas tecnológicas estarán fuera de servicio durante un periodo de 24 horas debido a una jornada de mantenimiento programada. La suspensión temporal comenzará el sábado 8 de noviembre a las 6:00 p. m. y se extenderá hasta el domingo 9 de noviembre a las 6:00 p. m., un cierre que busca mejorar el funcionamiento, la estabilidad y la seguridad de sus canales digitales.
La entidad informó la novedad a través de un aviso oficial en el que explicó que las labores de mantenimiento son necesarias para optimizar los servicios en línea que diariamente utilizan miles de usuarios en todo el país. Aunque se trata de una interrupción corta y programada, el FNA pidió a los ciudadanos tener en cuenta los horarios para evitar contratiempos en trámites urgentes o pagos que necesiten realizarse antes de la fecha.
Según la entidad, este tipo de mantenimientos son fundamentales para garantizar que las aplicaciones y servicios digitales funcionen correctamente, especialmente considerando el alto volumen de usuarios que se conectan cada día para realizar consultas, actualizar datos o adelantar solicitudes de crédito.
Durante las 24 horas de mantenimiento, los usuarios no podrán acceder a los servicios digitales del FNA. Esto incluye:
Es decir, cualquier trámite que normalmente se hace por la página web o las plataformas digitales del Fondo estará deshabilitado durante ese periodo.
Estas labores de mantenimiento son necesarias para actualizar sistemas, reforzar protocolos de seguridad informática y garantizar que la plataforma funcione de manera estable en momentos de alta demanda. En instituciones como el FNA, que manejan información financiera y datos sensibles de millones de colombianos, este tipo de pausas programadas son habituales y fundamentales.
Aunque las plataformas digitales estarán suspendidas momentáneamente, los usuarios cuentan con algunas opciones para resolver dudas o hacer consultas generales:
Aunque estos canales no reemplazan los trámites digitales, sí sirven para recibir información, resolver inquietudes o verificar cuándo vuelve a estar disponible la plataforma.
En el comunicado, el Fondo Nacional del Ahorro reiteró sus disculpas por los inconvenientes que pueda generar esta suspensión temporal y aseguró que estos trabajos buscan ofrecer un servicio más rápido, más seguro y con menos fallas para todos los afiliados.
MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL