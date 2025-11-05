Plataformas del FNA estarán fuera de servicio por 24 horas: ¿qué servicios serán afectados?

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció que sus plataformas tecnológicas estarán fuera de servicio durante un periodo de 24 horas debido a una jornada de mantenimiento programada. La suspensión temporal comenzará el sábado 8 de noviembre a las 6:00 p. m. y se extenderá hasta el domingo 9 de noviembre a las 6:00 p. m., un cierre que busca mejorar el funcionamiento, la estabilidad y la seguridad de sus canales digitales.

La entidad informó la novedad a través de un aviso oficial en el que explicó que las labores de mantenimiento son necesarias para optimizar los servicios en línea que diariamente utilizan miles de usuarios en todo el país. Aunque se trata de una interrupción corta y programada, el FNA pidió a los ciudadanos tener en cuenta los horarios para evitar contratiempos en trámites urgentes o pagos que necesiten realizarse antes de la fecha.



¿Qué servicios se verán afectados?

Según la entidad, este tipo de mantenimientos son fundamentales para garantizar que las aplicaciones y servicios digitales funcionen correctamente, especialmente considerando el alto volumen de usuarios que se conectan cada día para realizar consultas, actualizar datos o adelantar solicitudes de crédito.

Durante las 24 horas de mantenimiento, los usuarios no podrán acceder a los servicios digitales del FNA. Esto incluye:



Consulta de cesantías

Solicitud y seguimiento de créditos de vivienda o educación

Trámites del Ahorro Voluntario Contractual (AVC)

Actualización de datos

Acceso a la sede electrónica y plataformas transaccionales

Es decir, cualquier trámite que normalmente se hace por la página web o las plataformas digitales del Fondo estará deshabilitado durante ese periodo.



Estas labores de mantenimiento son necesarias para actualizar sistemas, reforzar protocolos de seguridad informática y garantizar que la plataforma funcione de manera estable en momentos de alta demanda. En instituciones como el FNA, que manejan información financiera y datos sensibles de millones de colombianos, este tipo de pausas programadas son habituales y fundamentales.



¿Qué opciones tienen los usuarios?

Aunque las plataformas digitales estarán suspendidas momentáneamente, los usuarios cuentan con algunas opciones para resolver dudas o hacer consultas generales:



Planear trámites antes del sábado a las 6:00 p. m.: La recomendación principal del FNA es adelantar cualquier diligencia digital antes de que comience el mantenimiento. Si algún ciudadano necesita consultar saldos, descargar certificados o verificar información para un trámite de crédito, lo ideal es hacerlo con tiempo para evitar demoras. Atención en oficinas físicas: Dependiendo del horario de atención de cada sede, algunas oficinas podrían recibir consultas o brindar orientación básica. Esto para aquellos procesos que no dependen directamente de la plataforma tecnológica. Líneas telefónicas y canales de atención: Los usuarios podrán comunicarse con:

La línea nacional del FNA Los números locales en cada ciudad Redes sociales oficiales para dudas generales Aunque estos canales no reemplazan los trámites digitales, sí sirven para recibir información, resolver inquietudes o verificar cuándo vuelve a estar disponible la plataforma. Verificar actualizaciones en redes oficiales: En caso de que el mantenimiento se extienda o finalice antes del tiempo previsto, el FNA informará cualquier novedad a través de sus canales oficiales.

En el comunicado, el Fondo Nacional del Ahorro reiteró sus disculpas por los inconvenientes que pueda generar esta suspensión temporal y aseguró que estos trabajos buscan ofrecer un servicio más rápido, más seguro y con menos fallas para todos los afiliados.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL