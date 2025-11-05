Calendario de vacaciones en colegios públicos de Cali: ¿cuándo terminan las clases en 2025?

Publicidad
La Secretaría de Educación de Cali, siguiendo las directrices del Ministerio de Educación Nacional, establece anualmente el calendario escolar oficial para todas las Instituciones Educativas Oficiales, es decir, los colegios públicos. Este calendario opera bajo la modalidad conocida como "Calendario A" y define con precisión los periodos lectivos, las semanas de desarrollo institucional y, lo más importante para las familias, los periodos de descanso.
Conocer estas fechas con antelación es fundamental para planear viajes, actividades familiares y asegurar que los estudiantes cumplan con los 40 periodos académicos de trabajo efectivo en el aula.
El final del año escolar es el momento más ansiado por estudiantes, y es crucial para los padres saber la fecha exacta del fin de actividades para poder planear las fiestas de fin de año.
El calendario académico oficial de Cali establece que los 40 periodos de semanas lectivas deben culminar a principios del mes de diciembre.
El tiempo de descanso se extiende por un periodo considerable, permitiendo una desconexión total para recargar energías de cara al nuevo año.
El periodo de descanso más extenso, después de las vacaciones de fin de año, son las vacaciones de mitad de año. Estas se ubican estratégicamente para dividir el año escolar en dos grandes semestres.
Según el calendario establecido para el año 2025, el receso estudiantil de mitad de año tuvo una duración de tres semanas:
Es vital destacar que, aunque los estudiantes gozan de estas tres semanas de descanso, los docentes y directivos docentes deben destinar una de esas semanas para el Desarrollo Institucional (actividades de planeación y evaluación).
Por otro lado, a finales del tercer trimestre, el calendario oficial incluye la "Semana de Receso Escolar". Este periodo de una semana es un respiro necesario antes del cierre del año escolar.
Es importante recordar que el calendario de los docentes y directivos docentes es diferente. Su calendario laboral contempla 40 semanas de trabajo académico con los estudiantes y 5 semanas de Desarrollo Institucional.
Mientras los estudiantes inician sus vacaciones el 8 de diciembre, los docentes tienen actividades de evaluación y planeación hasta mediados de diciembre. La finalización del calendario de docentes y directivos docentes suele ser alrededor del viernes 12 de diciembre de 2025.
Con el fin de año planificado, la siguiente gran pregunta que muchos padres es: ¿Cuándo se retoman las actividades académicas para el 2026?
Aunque las fechas exactas son confirmadas anualmente por la Secretaría de Educación mediante una resolución específica que se emite a finales de año, el patrón del Calendario A en Colombia es muy consistente:
El calendario académico oficial de la Secretaría de Educación de Cali es de obligatorio cumplimiento únicamente para las Instituciones Educativas Oficiales (IEO), es decir, los colegios públicos.
Los Colegios Privados en Cali, al ser instituciones de carácter no oficial, tienen la autonomía de proponer su propio calendario académico, siempre y cuando cumplan con el mínimo de 40 semanas de trabajo académico y con la intensidad horaria establecida por el MEN.
MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL