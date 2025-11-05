En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
JAIME ESTEBAN MORENO
ZOHRAN MAMDANI
SOLDADOS LIBERADOS
POLÉMICA LUIS DÍAZ
JHON DURÁN, FIGURA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Calendario de vacaciones en colegios públicos de Cali: ¿cuándo terminan las clases en 2025?

Calendario de vacaciones en colegios públicos de Cali: ¿cuándo terminan las clases en 2025?

Las familias caleñas empiezan a pensar en las vacaciones de fin de año para planificar sus viajes. ¿Cuáles son las fechas claves para el fin de año?

Por: María Paula González
Actualizado: 5 de nov, 2025
Comparta en:
Vacaciones escolares
Fotos: Freepik

Publicidad

Publicidad

Publicidad