Calendario de vacaciones en colegios públicos de Cali: ¿cuándo terminan las clases en 2025?

La Secretaría de Educación de Cali, siguiendo las directrices del Ministerio de Educación Nacional, establece anualmente el calendario escolar oficial para todas las Instituciones Educativas Oficiales, es decir, los colegios públicos. Este calendario opera bajo la modalidad conocida como "Calendario A" y define con precisión los periodos lectivos, las semanas de desarrollo institucional y, lo más importante para las familias, los periodos de descanso.

Conocer estas fechas con antelación es fundamental para planear viajes, actividades familiares y asegurar que los estudiantes cumplan con los 40 periodos académicos de trabajo efectivo en el aula.



¿Cuándo inician las vacaciones de fin de año?

El final del año escolar es el momento más ansiado por estudiantes, y es crucial para los padres saber la fecha exacta del fin de actividades para poder planear las fiestas de fin de año.

El calendario académico oficial de Cali establece que los 40 periodos de semanas lectivas deben culminar a principios del mes de diciembre.



Último Día Lectivo: Las clases para los estudiantes de colegios públicos finalizarán el viernes 5 de diciembre de 2025 .

Inicio Oficial de Vacaciones: Por lo tanto, el receso de fin de año iniciará oficialmente el lunes 8 de diciembre de 2025.

El tiempo de descanso se extiende por un periodo considerable, permitiendo una desconexión total para recargar energías de cara al nuevo año.



Calendario de vacaciones 2025 en colegios de Cali

El periodo de descanso más extenso, después de las vacaciones de fin de año, son las vacaciones de mitad de año. Estas se ubican estratégicamente para dividir el año escolar en dos grandes semestres.

Según el calendario establecido para el año 2025, el receso estudiantil de mitad de año tuvo una duración de tres semanas:



Inicio de Vacaciones: El receso para los estudiantes de colegios públicos comenzó el lunes 30 de junio de 2025 .

Regreso a Clases: Los estudiantes volvieron a las aulas para el segundo semestre el lunes 21 de julio de 2025.

Es vital destacar que, aunque los estudiantes gozan de estas tres semanas de descanso, los docentes y directivos docentes deben destinar una de esas semanas para el Desarrollo Institucional (actividades de planeación y evaluación).

Por otro lado, a finales del tercer trimestre, el calendario oficial incluye la "Semana de Receso Escolar". Este periodo de una semana es un respiro necesario antes del cierre del año escolar.



Fechas del Receso: La Semana de Receso Escolar para el año 2025 se llevó a cabo del lunes 6 de octubre al domingo 12 de octubre de 2025.

Fechas a tener en cuenta para docentes

Es importante recordar que el calendario de los docentes y directivos docentes es diferente. Su calendario laboral contempla 40 semanas de trabajo académico con los estudiantes y 5 semanas de Desarrollo Institucional.

Mientras los estudiantes inician sus vacaciones el 8 de diciembre, los docentes tienen actividades de evaluación y planeación hasta mediados de diciembre. La finalización del calendario de docentes y directivos docentes suele ser alrededor del viernes 12 de diciembre de 2025.



¿Cuándo empiezan las clases en 2026?

Con el fin de año planificado, la siguiente gran pregunta que muchos padres es: ¿Cuándo se retoman las actividades académicas para el 2026?

Aunque las fechas exactas son confirmadas anualmente por la Secretaría de Educación mediante una resolución específica que se emite a finales de año, el patrón del Calendario A en Colombia es muy consistente:



Inicio de Actividades Docentes y Directivas: El personal educativo suele regresar a la institución para la primera semana de Desarrollo Institucional entre el lunes 12 y el lunes 19 de enero de 2026 .

Inicio de Clases para Estudiantes: El regreso a las aulas para los estudiantes de colegios públicos generalmente se programa para el último lunes de enero. Esto sitúa el posible inicio de clases del año 2026 alrededor del lunes 26 de enero de 2026.

¿Aplica este calendario a colegios privados en Cali?

El calendario académico oficial de la Secretaría de Educación de Cali es de obligatorio cumplimiento únicamente para las Instituciones Educativas Oficiales (IEO), es decir, los colegios públicos.

Los Colegios Privados en Cali, al ser instituciones de carácter no oficial, tienen la autonomía de proponer su propio calendario académico, siempre y cuando cumplan con el mínimo de 40 semanas de trabajo académico y con la intensidad horaria establecida por el MEN.

