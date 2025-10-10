En vivo
ESTILO DE VIDA

Proyecto de ley que busca eliminar el pago de los exámenes del Icfes es aprobado en Senado

Proyecto de ley que busca eliminar el pago de los exámenes del Icfes es aprobado en Senado

Según explican los ponentes de este proyecto de ley, la medida busca reducir las barreras económicas para el acceso a la educación superior en Colombia. Le contamos para quiénes aplicaría.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 10 de oct, 2025
proyecto de ley que haría gratuito el Icfes para estudiantes del Sisbén IV
La propuesta fue aprobada en segundo debate por el Senado el pasado 9 de octubre y ahora continuará su trámite en la Cámara de Representantes. -
Freepik/ Icfes

