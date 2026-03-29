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Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / ¿Qué es el Domingo de Ramos y qué se celebra? Oración para la Semana Santa

¿Qué es el Domingo de Ramos y qué se celebra? Oración para la Semana Santa

La celebración del Domingo de Ramos abre la temporada más relevante para los católicos y da paso a la Semana Santa. Aquí una oración para bendecir las palmas en casa.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 29 de mar, 2026
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¿Qué es el Domingo de Ramos y qué se celebra? Oración para la Semana Santa
Oración para la Semana Santa -
Canva

El Domingo de Ramos es una de las celebraciones más representativas para la Iglesia Católica, ya que marca el inicio de la Semana Santa, un periodo central dentro del calendario litúrgico. En esta fecha, los fieles se congregan para participar en actos religiosos que recuerdan los últimos días de la vida de Jesucristo, dando apertura a una semana de recogimiento, reflexión y oración.

Esta jornada tiene un significado especial porque da paso a una serie de conmemoraciones que culminan con la Pascua. A lo largo de este día, las comunidades católicas participan en celebraciones que combinan la tradición, la liturgia y expresiones de fe, en un ambiente que invita a la meditación sobre el mensaje cristiano.

¿Qué se celebra el Domingo de Ramos?

El Domingo de Ramos conmemora la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, un episodio recogido en los Evangelios, en el que fue recibido por una multitud que lo aclamaba como el Mesías con palmas y ramos de olivo. Este momento es recordado por los creyentes como el inicio del camino hacia la Pasión, muerte y resurrección.

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Durante esta jornada, es tradición que los fieles participen en una procesión previa a la misa, en la que llevan palmas o ramos que son bendecidos. Este gesto simboliza la acogida a Jesús y la proclamación de su mensaje. Además, en las celebraciones litúrgicas se realiza la lectura de la Pasión, lo que refuerza el sentido de este día dentro de la Semana Santa.

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La liturgia de las palmas tiene un significado profundo, pues anticipa el sentido de la Pascua, considerada la celebración más importante para los cristianos. Las palmas benditas, que luego muchos conservan en sus hogares, son entendidas como un signo que recuerda la fe y el compromiso espiritual.

Oración para el inicio de la Semana Santa

En el contexto de esta celebración, la oración se convierte en un elemento central. A continuación, un rezo para dar inicio a la Semana Santa:

Señor,
en este inicio de la Semana Santa,
te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas.

Ayúdanos a vivir estos días con fe,
a comprender el sentido de tu entrega
y a reflexionar sobre nuestras acciones.

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Que cada momento de esta semana
sea una oportunidad para acercarnos a Ti,
para renovar nuestro compromiso
y para vivir en paz con los demás.

Guía nuestros pasos
y permite que podamos acompañarte
en este camino de amor y entrega.

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Amén.

Oración para bendecir las palmas en casa

Al finalizar la celebración del Domingo de Ramos, es común que los fieles lleven las palmas benditas a sus hogares. Según la tradición recogida por ACI Prensa, estas no deben considerarse amuletos, sino signos que recuerdan la fe y el compromiso cristiano.

Esta es una oración sencilla para colocar las palmas en casa:

Bendice, Señor, nuestro hogar.

Que tu hijo Jesús y la Virgen María reinen en él.

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Danos paz, amor y respeto,
para que respetándonos y amándonos
los sepamos honrar en nuestra vida familiar,

Sé tú, el rey en nuestro hogar.

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Amén.

El Domingo de Ramos, más allá de las expresiones externas, invita a los creyentes a vivir un tiempo de reflexión interior. A través de la oración y la participación en las celebraciones, los fieles inician un camino espiritual que los conduce hacia uno de los momentos más significativos de la fe cristiana.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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