Top 5 de las mejores universidades de Bogotá, según el ranking global QS

El QS World University Rankings 2026 hizo una medición global que permite identificar el desempeño de las instituciones colombianas dentro del sistema internacional de educación superior. El listado incluye cuáles son las mejores carreras para cursar en Colombia, además de las facultades. QS también estableció un panorama claro de las universidades bogotanas con mayor posicionamiento global, donde se destacaron cinco universidades. Le contamos cuáles son.

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¿Cuáles son las mejores universidades de Bogotá?

1. Universidad de los Andes

La Universidad de los Andes ocupa el primer lugar en Bogotá dentro del ranking QS 2026. La institución se ubica en el puesto 212 a nivel mundial, según los resultados publicados para Colombia. Este lugar se explica por su posición en distintos indicadores, entre ellos reputación académica, reputación entre empleadores y empleabilidad, donde obtiene puntajes altos. En el indicador de reputación entre empleadores registra 90.5 puntos, mientras que en empleabilidad alcanza 98.4 puntos, una de las cifras más fuertes del país.

La universidad mantiene un desempeño estable dentro del ranking y se ubica de forma recurrente como la institución mejor posicionada del país. Su presencia en el listado global coincide con el comportamiento regional reportado en el QS Latinoamérica 2026, donde aparece dentro de las primeras posiciones del continente.



2. Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá)

La Universidad Nacional de Colombia se ubica como la segunda mejor institución de Bogotá según la clasificación global. En la edición 2026 del ranking QS, la universidad ocupa el puesto 259 en el mundo, consolidándose como la institución pública colombiana con mejor posicionamiento internacional.



Dentro de Latinoamérica, la Nacional mantiene el puesto 12 de la región, según informes regionales que destacan su constancia dentro del listado. Además, se sitúa entre las universidades con mayor reconocimiento entre empleadores, ubicándose en el séptimo lugar regional de este indicador. La sede Bogotá concentra gran parte de su producción científica y académica, lo cual influye en su ubicación global. Los indicadores de investigación y calidad del cuerpo docente son factores que contribuyen a su posición en el ranking internacional.



3. Pontificia Universidad Javeriana

La Pontificia Universidad Javeriana ocupa el tercer lugar entre las instituciones bogotanas mejor clasificadas. En el ranking QS 2026 se ubica en el puesto 371 a nivel mundial, cifra que la posiciona dentro de las universidades colombianas con mayor presencia internacional. En el ranking regional de Latinoamérica, la Javeriana aparece en la posición 18, según los datos publicados por QS. La universidad también figura entre las diez mejores de la región en el indicador de reputación entre empleadores, ocupando el noveno lugar dentro de esta métrica.



La institución mantiene una participación sostenida en evaluaciones internacionales, apoyada en factores como su producción académica y su capacidad de conectar programas con redes internacionales de formación e investigación.



4. Universidad del Rosario

La Universidad del Rosario ocupa el cuarto lugar dentro del top de Bogotá. Según el QS World University Rankings 2026, la institución se ubica en el rango 781–790 a nivel mundial, lo que refleja su presencia continua dentro del listado global.

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El Rosario mantiene reconocimiento en áreas como derecho, economía y ciencias políticas, según distintas fuentes especializadas citadas en el ranking. Su participación dentro del QS responde a indicadores de reputación académica, perfil investigativo y desempeño entre empleadores, factores que han permitido su permanencia dentro del listado internacional. Aunque la institución no aparece en los primeros puestos globales, el hecho de mantener un lugar en el ranking evidencia su relevancia dentro del sistema de educación superior colombiano.



5. Universidad Externado de Colombia

La Universidad Externado de Colombia cierra el top cinco de instituciones bogotanas destacadas en el QS World University Rankings 2026. La institución se ubica en el rango 951–1000 a nivel mundial, dentro de los criterios de medición utilizados por QS.

El Externado es reconocido por su tradición en ciencias jurídicas y económicas, áreas que influyen directamente en sus resultados académicos y en su valoración por parte de empleadores. La presencia de la universidad en el ranking global refleja un conjunto de características que coinciden con los indicadores QS, como reputación académica, cantidad de publicaciones y red internacional. En el contexto regional, el Externado aparece dentro del top 20 de instituciones con mejor reputación entre empleadores, según el QS Latinoamérica 2026. Este indicador lo ubica como una institución con reconocimiento en el mercado laboral colombiano.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL