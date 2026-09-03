¿Quiere estudiar en la Universidad de Antioquia? Ya están abiertas las inscripciones para 2027-1

La Universidad de Antioquia (UdeA) ya inició su proceso de admisión para el primer semestre de 2027, dirigido a quienes buscan ingresar a uno de los programas de pregrado que ofrecerá la institución durante ese periodo académico. La convocatoria contempla 7.505 cupos distribuidos en 96 programas académicos. De ese total, 4.032 corresponden a la oferta disponible en Medellín, mientras que otros 3.473 están destinados a los campus regionales de la universidad.

Los interesados podrán realizar el proceso de inscripción hasta el 14 de septiembre de 2026. Posteriormente, deberán presentar el examen de admisión, programado para los días 26 y 27 de octubre: y los resultados se conocerán el 11 de noviembre. Para este proceso, uno de los principales cambios está relacionado con la distribución de la oferta académica fuera de Medellín. La universidad anunció nuevos programas en varios municipios de Antioquia, con el objetivo de ampliar las posibilidades de acceso a educación superior en diferentes zonas del departamento.



UdeA amplió la oferta de programas en las regiones

La convocatoria para 2027-1 incluye nuevas opciones académicas en municipios donde la Universidad de Antioquia tiene presencia a través de sus campus regionales. Entre las novedades se encuentra Medicina Veterinaria en el Campus de El Carmen de Viboral, mientras que el programa de Historia llegará a Santa Fe de Antioquia y Carepa. La oferta también incorpora Licenciatura en Lenguas Extranjeras en municipios como Sonsón, Amalfi, Segovia y Yarumal. A esto se suman programas como Ingeniería Agropecuaria y Licenciatura en Educación Básica Primaria, que vuelven a estar disponibles en algunas de estas sedes.

Yuliana Gómez, directora de Regionalización de la UdeA, explicó que la ampliación responde a un proceso de revisión de la oferta académica que busca identificar las necesidades de cada territorio. "Tiene que ver con un esfuerzo enorme que hemos desplegado desde la dirección central y las unidades académicas en un ejercicio conjunto por revitalizar la presencia regional, diversificar la oferta académica con pertinencia, relevancia territorial y, sobre todo, con priorización de nuestra demanda académica". De los 7.505 cupos disponibles, 3.473 estarán ubicados en los campus regionales, mientras que los 4.032 restantes corresponden a Medellín. Además, más de 8.000 estudiantes están matriculados en sus campus fuera de Medellín, como resultado de un proceso de regionalización que lleva más de tres décadas.



¿Cuántos cupos ofrece la Universidad de Antioquia para 2027-1?

Para el primer semestre de 2027, la Universidad de Antioquia habilitó 7.505 cupos en 96 programas académicos. La distribución es la siguiente:



4.032 cupos en Medellín.

3.473 cupos en los campus regionales.

96 programas de pregrado hacen parte de la convocatoria.

¿Cuándo es el examen de admisión de la UdeA?

Después del cierre de las inscripciones, los aspirantes deberán prepararse para el examen de admisión de la Universidad de Antioquia. La prueba se llevará a cabo durante dos jornadas, los días 26 y 27 de octubre de 2026. Los resultados del proceso serán publicados posteriormente, el 11 de noviembre de 2026. Por esta razón, quienes quieran participar en la convocatoria deben completar el proceso dentro del plazo establecido y consultar previamente las condiciones, programas disponibles y requisitos correspondientes. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 14 de septiembre de 2026.



Los estudiantes pertenecientes a comunidades afrocolombianas e indígenas tendrán acceso a cupos especiales. Se dispondrán dos cupos para cada una de estas poblaciones en cada programa ofertado. También existe una modalidad dirigida a deportistas de élite. Para acceder a este beneficio, los aspirantes deben cumplir con los requisitos establecidos por la universidad y contar con reconocimientos en categorías oro, plata o bronce en campeonatos nacionales, internacionales, olímpicos o mundiales. Estos reconocimientos deben estar relacionados con organizaciones deportivas reconocidas por el Ministerio del Deporte, entre ellas ligas, asociaciones, federaciones o clubes profesionales.



Además, dentro de las condiciones especiales de admisión se encuentra un cupo por programa de pregrado para aspirantes provenientes de regiones en las que no existan instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas. También se contempla otro cupo por programa para personas provenientes de zonas de difícil acceso o afectadas por problemas de orden público. Otra de las disposiciones incluidas en esta convocatoria está dirigida a la población sordo señante usuaria de Lengua de Señas Colombiana (LSC). Para el semestre 2027-1 habrá oferta disponible para esta población en cinco programas: Licenciatura en Educación Física, Entrenamiento Deportivo, Trabajo Social, Sociología y Ciencia Política.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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