Icetex lanza becas del 100% para estudiar un curso internacional en 2026: los requisitos

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) abrió una nueva convocatoria dirigida a profesionales colombianos interesados en capacitarse en gestión del riesgo de desastres mediante un programa de cooperación con Chile. Se trata del curso internacional "Planes Comunales para la Gestión del Riesgo de Desastres – Edición Online", que será desarrollado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), en conjunto con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED).

Las personas interesadas tendrán plazo para presentar su postulación hasta el jueves 17 de septiembre de 2026 a las 5:00 de la tarde, hora de Colombia. El programa contará con un máximo de 20 participantes internacionales. Las clases se realizarán en modalidad virtual y estarán disponibles principalmente de manera asincrónica mediante la plataforma de cursos de SenaPred. De acuerdo con la información de la convocatoria, la formación requiere una dedicación aproximada de 26 horas durante el periodo establecido.



¿De qué trata la beca del Icetex en Chile?

La convocatoria hace parte de los programas de cooperación internacional en los que participa Colombia a través del Icetex, que en esta oportunidad actúa como "Punto Focal ante la AGCID". La beca contempla el 100% del valor de la matrícula y del arancel del curso, por lo que los seleccionados no tendrán que asumir estos costos de formación. El programa comenzará el 19 de octubre de 2026 y finalizará el 4 de diciembre del mismo año, para una duración total de seis semanas.

El contenido de la formación está relacionado con la planificación que deben desarrollar las comunidades y autoridades locales para enfrentar situaciones de emergencia y reducir los efectos derivados de diferentes amenazas. Uno de los principales objetivos será que los participantes adquieran herramientas para elaborar, desarrollar y actualizar planes comunales o locales para la reducción del riesgo de desastres. También se abordará la preparación de planes de emergencia y la aplicación de estructuras, formatos e instructivos relacionados con la planificación territorial frente a posibles situaciones de riesgo.



El curso está pensado especialmente para personas que, desde sus actividades profesionales, tengan relación con procesos de prevención, preparación, reducción del riesgo o respuesta ante emergencias. Por esa razón, la convocatoria contempla como perfil deseable a profesionales que tengan algún vínculo con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres o que desarrollen funciones relacionadas con la toma de decisiones a nivel local en esta materia.



Requisitos para acceder a la beca del ICETEX

Para participar en el proceso de selección es necesario cumplir con una serie de condiciones establecidas por la convocatoria.



Tener más de 23 años y menos de 65 años al momento del cierre de la convocatoria.

Aspirantes deben contar con un título universitario.

Haber obtenido un promedio académico acumulado mínimo de 3,7 sobre 5,0

Acreditar por lo menos 12 meses de experiencia laboral relacionada con la reducción del riesgo de desastres, prevención y respuesta ante desastres, gestión del riesgo, protección civil, defensa civil o preparación y respuesta ante emergencias.

La convocatoria está dirigida a profesionales que se encuentren vinculados tanto a entidades públicas como privadas, siempre que su experiencia y actividades tengan relación con los temas contemplados en el programa. Por tratarse de un curso con un número limitado de participantes, cumplir los requisitos no significa necesariamente que la persona será seleccionada. En total, habrá disponibilidad para 20 participantes internacionales, sin que se hayan establecido cupos específicos para cada país.



El ICETEX recordó que los trámites relacionados con sus convocatorias deben realizarse directamente y sin intermediarios. "Estos requerimientos no tienen costo, y la entidad reitera su llamado para que las personas aspirantes de las convocatorias no se dejen engañar por tramitadores", indicó la entidad. En caso de conocer situaciones relacionadas con posibles tramitadores, el Icetex indicó que pueden ser reportadas a través del correo denunciatramitadores@icetex.gov.co.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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