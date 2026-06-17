¿Quiere estudiar una maestría en Europa? Portugal abrió convocatoria para colombianos

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció una nueva convocatoria de becas dirigida a profesionales colombianos que deseen realizar estudios de maestría en instituciones públicas de educación superior en Portugal.

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La convocatoria estará disponible hasta el próximo 10 de julio de 2026 a las 5:00 de la tarde y hace parte de los programas de cooperación académica internacional que buscan fortalecer la formación de talento humano en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo de Colombia.

Los programas académicos se desarrollarán de manera presencial en diferentes ciudades portuguesas y tendrán una duración inicial de un año, con posibilidad de renovación por un periodo adicional equivalente, dependiendo de las condiciones establecidas por el programa.



¿Qué cubre la beca para estudiar en Portugal?

La financiación otorgada para una beca será dada por el Gobierno de Portugal y corresponde al 80% del apoyo contemplado dentro de la convocatoria e incluye varios beneficios económicos para los estudiantes seleccionados. Entre los apoyos establecidos se encuentran:



Hasta 1.611,39 euros para matrícula.

Estipendio mensual de 939,98 euros.

Apoyo para alojamiento por 161,14 euros.

Un pago único de instalación por 268,57 euros.

Sin embargo, los beneficiarios deberán asumir algunos gastos por cuenta propia, entre ellos:



Tiquetes aéreos de ida y regreso.

Costos de visa y trámites migratorios.

Viáticos.

Gastos personales adicionales no contemplados en la beca.

Diferencias en el valor de matrícula que excedan el monto financiado.

Las autoridades aclararon que los desembolsos de la beca comenzarán una vez el estudiante se encuentre físicamente en territorio portugués.



Requisitos para participar en la convocatoria

Las personas interesadas deberán cumplir una serie de condiciones académicas, personales y documentales para ser consideradas dentro del proceso de selección. Entre los principales requisitos se encuentran:



Edad

Tener más de 21 años y menos de 65 años al momento del cierre de la convocatoria.

Contar con título profesional de pregrado expedido por una institución reconocida.

En caso de estudios realizados en el exterior, el título debe estar convalidado en Colombia.

Acreditar un promedio acumulado mínimo de 3,7 sobre 5,0 durante el pregrado.

Los aspirantes deberán demostrar un nivel mínimo B2 de inglés o portugués mediante certificados internacionales vigentes.

Documentos obligatorios para la postulación a becas

La convocatoria exige la presentación de varios documentos en formato PDF a través de la plataforma oficial del Icetex. Entre ellos se encuentran:



Formulario oficial del Gobierno de Portugal diligenciado y firmado.

Carta de aceptación o certificación de trámite de admisión en una universidad pública portuguesa.

Título universitario de pregrado.

Certificado de notas con promedio acumulado.

Certificados de experiencia laboral relacionada.

Certificado de idioma.

Copia del pasaporte vigente.

Soportes de condiciones socioeconómicas.

Declaraciones y anexos exigidos por el programa.

La entidad advirtió que documentos ilegibles, incompletos, alterados o que no cumplan las condiciones establecidas serán descartados durante la evaluación



¿Cómo será el proceso de selección?

Una vez cerrada la convocatoria, el Icetex verificará el cumplimiento de los requisitos y realizará una preselección de candidatos. Posteriormente, la Comisión Nacional de Becas clasificará a los aspirantes según los criterios establecidos y remitirá los perfiles con mejor puntaje al Gobierno de Portugal para la selección definitiva.



La reunión de la Comisión Nacional de Becas está prevista para el 17 de julio de 2026 y los programas académicos iniciarían en octubre de 2026 y conducirán a la obtención de un título oficial de maestría expedido por la universidad portuguesa correspondiente.

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Las personas interesadas pueden realizar el proceso de inscripción exclusivamente a través de la plataforma habilitada por el Icetex antes del cierre oficial de la convocatoria.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co