Ellos son los elegidos por De la Espriella para el Dapre, secretaría jurídica y jefatura de despacho

El abogado Abelardo de la Espriella asumió este viernes la Presidencia de Colombia en un acto en el que rompió las formas y el protocolo con invocaciones de algunos líderes religiosos y del que se retiró poco después de recibir la banda presidencial para trasladarse a un batallón donde pronunció su primer discurso.

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La sesión de investidura, celebrada en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, se prolongó por cuatro horas y media porque los invitados especiales, entre ellos el rey Felipe VI de España y varios presidentes latinoamericanos, pasaron uno por uno por la alfombra roja.

Luego de su discurso en el batallón Pichincha de Cali, De la Espriella adelantó a puerta cerrada la posesión de sus 18 ministros, nueve hombre y nueve mujeres, con quienes arrancará su mandato en Colombia. En la noche de este viernes también se conoció quiénes estarán acompañándolo en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en la Secretaría Jurídica y en la jefatura de despacho.



Carlos Andrés Ríos, nuevo director del Dapre.

Andrés Bernardo Barreto González, secretario jurídico del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Nicolás Gómez Arenas, jefe de despacho presidencial.

Detalles de la posesión presidencial

"Hoy es un gran día para la democracia, Colombia se salvó y vamos a construir entre todos la 'Patria Milagro'", dijo De la Espriella, al lado de su esposa, Ana Lucía Pineda, y de sus cuatro hijos, a los periodistas que lo esperaban en la entrada.



Después de jurar y prometer cumplir la Constitución y la ley, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, le impuso la banda presidencial, siguiendo el ritual de las democracias, a lo que siguió una inédita intervención de líderes religiosos.

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Señalada en el programa como acto de "invocación y alabanza", esta parte ocupó un espacio considerable en la investidura, y comenzó con un momento de espiritualidad con las luces apagadas en el que la cantante Maía interpretó el 'Hallelujah', del canadiense Leonard Cohen, con un reflector iluminando la imagen de la Virgen de Fátima.

Luego fue el turno de la oración del rabino David Michaan, quien recurrió a pasajes del Antiguo Testamento para pedir al "Eterno" que conceda al nuevo presidente sabiduría, fortaleza, humildad y valentía para ejercer el cargo y concluyó con un "Viva Colombia y viva Israel", en referencia a uno de los principales aliados en política exterior del nuevo presidente.

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También intervinieron el pastor evangélico Eduardo Cañas Estrada y el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana (CEC), monseñor Francisco Múnera, que transmitió deseos de "bienestar y bendiciones" y un mensaje de "unidad para toda la nación", cuya Constitución define como Estado laico.

Mientras continuaban las intervenciones religiosas, el mandatario salió del auditorio para dirigirse al Cantón Militar Pichincha donde pronunció ante la tropa su primer discurso como Presidente de Colombia, mientras sus invitados lo seguían en las pantallas del auditorio.

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