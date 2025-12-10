Ranking de las mejores universidades de Latinoamérica: ¿Cómo le fue a Colombia?

Publicidad
Times Higher Education (THE), firma global especializada en datos, análisis y rankings sobre educación superior, dio a conocer recientemente su Ranking de Universidades de América Latina 2026. La clasificación, que reúne a 223 instituciones de 26 países, volvió a posicionar a Brasil como líder regional por segundo año consecutivo. Según THE, este desempeño responde a factores como la calidad de la enseñanza, la producción investigativa y la fortaleza de su industria académica.
Entre las novedades del análisis de esta edición, México logró por primera vez desde 2017 incluir dos instituciones dentro del top 10, mientras que Ecuador ingresó al top 20 y Panamá se sumó oficialmente al ranking de 2026.
De acuerdo con la organización, la publicación de este año lleva el nombre de “Ranking Universitario de América Latina 2026” porque utiliza datos provenientes directamente de la edición 2026 del Ranking Universitario Mundial, haciendo parte del mismo ciclo anual de evaluación. Aunque la edición previa se denominó 2024, la THE subraya que no se han omitido años desde el lanzamiento de la clasificación latinoamericana en 2016.
En el caso de Colombia, la universidad mejor ubicada fue la Universidad de los Andes, que se posicionó dentro del top 20 regional.
En total, 38 instituciones colombianas lograron clasificar en el listado regional. Además de los Andes (puesto 14), otras universidades del país se ubicaron dentro del top 100:
Más allá del top 100, el país también cuenta con instituciones destacadas como la Universidad del Bosque, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad del Valle, la Universidad EAN, la Universidad de La Salle, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Militar Nueva Granada y la Universidad Católica de Cartagena, entre otras.
THE evalúa a las universidades con base en 18 indicadores, agrupados en cinco pilares fundamentales:
Estos parámetros definen la posición de cada institución en la clasificación regional. En cuanto al ranking mundial, la Universidad de los Andes alcanzó el puesto 897 y el 25 en Latinoamérica, ubicándose dentro del top 4,2% de las universidades evaluadas.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL