Reconocida universidad de Colombia estrenará nuevo pregrado en Medicina: los detalles

La Universidad Popular del Cesar (UPC) anunció la aprobación oficial de su programa de Medicina, una decisión adoptada durante una sesión del Consejo Superior Universitario que representa un paso importante en el desarrollo académico de la institución. La noticia fue confirmada en el marco de una visita del ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín, a la ciudad de Valledupar, donde también se presentaron avances en infraestructura educativa.

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La creación de este programa responde a una apuesta por fortalecer la formación de profesionales en el área de la salud, con un "enfoque orientado hacia la atención primaria, la medicina familiar y el trabajo comunitario", indicó Mineducación. Según lo expuesto durante el encuentro, el nuevo programa buscará formar médicos con capacidades para desempeñarse en contextos diversos, especialmente en territorios donde el acceso a servicios de salud es limitado.

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Actualmente, la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPC cuenta con programas como enfermería, fisioterapia e instrumentación quirúrgica. Con la incorporación de Medicina, la universidad amplía su alcance académico y consolida una oferta más completa en este campo. La propuesta formativa incluirá componentes relacionados con promoción de la salud, prevención de enfermedades, diagnóstico, rehabilitación y cuidados paliativos.



Universidad Popular del Cesar aprueba el programa de Medicina

Durante la sesión en la que se aprobó la iniciativa, también participaron directivos de la universidad, representantes del sector salud y miembros del Hospital Rosario Pumarejo de López, lugar donde se desarrolló el encuentro. Allí se destacó la importancia de articular la formación académica con las necesidades reales del sistema de salud regional.



El presidente del Consejo Superior Universitario y delegado del Ministerio de Educación, Xavier Estrada, señaló que "la creación del programa de Medicina representa una oportunidad para los jóvenes de la región y un aporte fundamental al fortalecimiento del sector salud". Además, indicó que esta decisión puede contribuir al fortalecimiento del talento humano en salud en el territorio.

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Por su parte, el rector de la UPC, Rober Romero Ramírez, explicó que, tras la aprobación interna, el siguiente paso será adelantar el proceso ante el Ministerio de Educación Nacional para obtener el registro calificado, requisito indispensable para iniciar la oferta académica. "Contamos con las condiciones financieras para su sostenimiento, garantizando además el acceso de los estudiantes bajo la política de gratuidad", indicó.



UPC también estrenará nuevo edificio de ingeniería

En paralelo a este anuncio, el Ministerio de Educación informó el inicio de la construcción del edificio J en la sede Sabana de la universidad. Este proyecto de infraestructura tendrá una inversión cercana a los 33.900 millones de pesos y está diseñado para beneficiar a más de 1.600 estudiantes. El nuevo espacio permitirá ampliar la capacidad institucional, especialmente en programas de ingeniería, y mejorar las condiciones de formación.

La obra hace parte de una estrategia más amplia para fortalecer la educación pública en distintas regiones del país, con el propósito de generar mayores oportunidades de acceso a la educación superior. Según lo señalado por las autoridades, este tipo de inversiones busca reducir brechas y mejorar la cobertura educativa.

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El enfoque del nuevo programa de Medicina estará centrado en la atención primaria en salud, con énfasis en áreas como salud materno-infantil, manejo de enfermedades crónicas y prevención de accidentes. Asimismo, se espera que los futuros profesionales desarrollen habilidades para trabajar directamente con comunidades, identificar problemáticas locales y plantear soluciones acordes a cada contexto.

La universidad también destacó que esta iniciativa pretende aportar al mejoramiento del sistema de salud en el Cesar y en la región Caribe, mediante la formación de profesionales que puedan responder a las demandas actuales del sector. En ese sentido, se considera que la articulación entre academia, instituciones de salud y comunidad será clave para el desarrollo del programa.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co