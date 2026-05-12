Investigan a dos policías por homicidio de una mujer en Caquetá: esto dicen las investigaciones

Las autoridades en Caquetá investigan la muerte de una mujer en medio de unos hechos confusos registrados en el municipio de El Doncello. La víctima fue identificada como Geraldín Velásquez, de 34 años de edad. La mujer trabajaba en una joyería y dos uniformados de la Policía estarían detrás del crimen.



De acuerdo con las autoridades, el cuerpo de esta mujer fue hallado al interior de una vivienda del barrio La Industrial. Además, se conoció que el cadáver presentaba lesiones con arma de fuego.

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En medio de las investigaciones, se supo que dos uniformados de la Policía Nacional estarían involucrados con el crimen, ya que, al parecer, los dos policías se encontraban departiendo con Geraldín Velásquez el día de lo sucedido.

Las autoridades indicaron que se está investigando este caso como un posible feminicidio.



#Colombia | Las autoridades indagan a dos policías por la misteriosa muerte de una joven mujer en Caquetá. Esto se conoce.



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A mujer asesinada en Caquetá le habrían disparado con un arma orifial, según Policía

La teniente coronel Carolina Jaramillo, comandante (e) del Departamento de Policía de Caquetá, indicó que "informaciones preliminares darían cuenta de que esta persona pudo haber resultado lesionada con un arma de fuego institucional. Algunas testimonios iniciales podrían inferir que esta persona pudo haberse causado dicha lesión. Sin embargo, no somos nosotros los que vamos a determinar la causa de la muerte".

Agregó la coronel que "algunas entrevistas sí dan lugar a que pudo haber consumo de bebidas embriagantes, pero esto hace parte de la inspección judicial que se hizo al lugar de los hechos por parte de las unidades de investigación criminal".

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Por último, la comandante señaló que, "desconozco detalles de la vida privada de estas personas, algunas otras personas que se encontraban en el lugar sugieren que podía haber una relación sentimental entre alguno de los uniformados y la persona que falleció, pero también será parte de la investigación".



¿Cómo denunciar violencia de género?

Denunciar la violencia de género en Colombia es un derecho y un mecanismo esencial para proteger la vida, la integridad y la dignidad de las personas afectadas. La violencia de género puede manifestarse de manera física, psicológica, sexual, económica o simbólica, y puede ocurrir tanto en el ámbito familiar como en espacios laborales, comunitarios o institucionales.

Cuando una persona es víctima o conoce un caso de violencia de género, el primer paso es buscar ayuda inmediata si existe riesgo. En situaciones de emergencia, se debe contactar a la Policía Nacional a través de la línea 112 o acudir a la estación más cercana. Para otros casos, la denuncia puede presentarse ante la Fiscalía General de la Nación, las comisarías de familia o las inspecciones de policía, según el contexto.

En Colombia, existen canales especializados. La Fiscalía recibe denuncias de forma presencial o virtual y adelanta las investigaciones penales. Las comisarías de familia ofrecen medidas de protección inmediatas, especialmente cuando la violencia ocurre en el entorno familiar. Además, la línea nacional 155, operada por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, brinda orientación, apoyo psicológico y asesoría jurídica gratuita las 24 horas.

Al denunciar, es útil aportar información sobre los hechos, fechas, lugares y posibles agresores, aunque no se cuente con pruebas formales. La palabra de la víctima es suficiente para iniciar el proceso. Las denuncias pueden realizarse de manera confidencial.

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Denunciar la violencia de género no es solo un acto individual, sino una acción clave para detener el ciclo de la violencia y activar la protección institucional del Estado.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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