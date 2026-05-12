Ella es la viuda del multimillonario de OnlyFans que asumirá el control de la empresa

Tras la muerte del empresario Leonid Radvinsky, fundador y principal accionista de OnlyFans, el control de la compañía quedará en manos de su esposa, Yekaterina “Katie” Chudnovsky, una abogada y empresaria vinculada desde hace años al mundo tecnológico y a la investigación médica.



La información se conoció luego de que se publicara un documento presentado ante el gobierno británico, en el que se confirmó que Chudnovsky ahora posee al menos el 75 % de las acciones y los derechos de voto de Fenix International, empresa matriz de OnlyFans.

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Además, el documento señala que tendrá la facultad de nombrar y destituir a la mayoría de integrantes del consejo de administración de la compañía, una de las plataformas digitales más rentables y polémicas de los últimos años.



¿Quién es Katie Chudnovsky?

Yekaterina Chudnovsky, de 42 años, ha desarrollado gran parte de su carrera lejos de la exposición pública que rodea a OnlyFans.

Es abogada corporativa, inversora y defensora de la investigación contra el cáncer. Según su biografía profesional, tiene una licenciatura de la Universidad Northwestern y un doctorado en Derecho de la Universidad DePaul.



También forma parte de distintos consejos de administración relacionados con el sector médico y biotecnológico, entre ellos los de Elicio Therapeutics, Immix Biopharma y XCures.



Además, es presidenta de la Fundación de Investigación Gastrointestinal del Centro de Enfermedades Digestivas de la Universidad de Chicago y asesora de organizaciones dedicadas a la investigación de cánceres raros.

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Según la Alianza de Cáncer Colorectal, es descrita como una persona “profundamente comprometida con la causa” de impulsar tratamientos innovadores para pacientes con cáncer.



La relación con Leonid Radvinsky

Chudnovsky estaba casada desde 2008 con Leonid Radvinsky, empresario ucraniano-estadounidense que adquirió OnlyFans en 2018 mediante la compra de una participación mayoritaria de Fenix International.

La pareja tuvo cuatro hijos y mantuvo durante años una vida privada alejada de la atención mediática. Según medios internacionales, evitaban compartir detalles familiares o fotografías en redes sociales.

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OnlyFans confirmó la muerte de Radvinsky en marzo de 2026 mediante un comunicado en el que indicó: “Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky”.

La empresa agregó que el empresario “falleció en paz tras una larga lucha contra el cáncer” y señaló que su familia pidió privacidad durante ese momento.

Antes de adquirir OnlyFans, Radvinsky ya estaba vinculado a la industria del entretenimiento para adultos mediante el sitio de cámaras web MyFreeCams. Sin embargo, fue la compra de Fenix International la que terminó convirtiéndolo en uno de los empresarios tecnológicos más ricos de Estados Unidos.



El crecimiento de OnlyFans

Cuando Radvinsky compró la empresa, la plataforma comenzó a enfocarse con mayor fuerza en el contenido para adultos y en los sistemas de suscripción directa entre creadores y seguidores.

Ese modelo se expandió rápidamente durante la pandemia, cuando miles de creadores de contenido encontraron en la plataforma una forma de generar ingresos.

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Actualmente, OnlyFans alberga alrededor de 4,6 millones de cuentas de creadores y registró transacciones brutas por 7.200 millones de dólares en 2024. La plataforma obtiene el 20 % de las ganancias generadas por los creadores, mientras el resto queda en manos de quienes producen el contenido.

Según datos publicados por Forbes, las ganancias de la compañía terminaron beneficiando principalmente a Radvinsky a través del pago de dividendos. Entre 2021 y 2025 habría recibido cerca de 1.800 millones de dólares.

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La revista también estimó que el patrimonio del empresario alcanzaba los 4.700 millones de dólares al momento de su muerte.

El crecimiento de OnlyFans también estuvo acompañado de cuestionamientos y vigilancia regulatoria en distintos países. La compañía enfrentó presiones relacionadas con normas de verificación de edad en Reino Unido y revisiones por parte de bancos estadounidenses, que reportaron actividades sospechosas relacionadas tanto con OnlyFans como con MyFreeCams.

A pesar de ello, la plataforma se ha consolidado como uno de los negocios digitales más rentables del sector del entretenimiento por suscripción. Ahora, tras la muerte de Radvinsky, el futuro de la empresa quedará bajo la dirección de Katie Chudnovsky.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co