Pasajera de crucero murió tras perder el control de su scooter y caer al agua en las Bahamas

Mientras el mundo sigue atento al brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, otro crucero ha reportado una tragedia en los últimos días. Se trata de la muerte de una pasajera del Carnival Cruise Line, luego de que cayera al agua por accidente tras perder el control de su scooter.



¿Cómo ocurrieron los hechos?

A través de un comunicado, Carnival Cruise Line confirmó la triste noticia sobre la muerte de una de sus pasajeras. "Carnival confirmó que una pasajera que utilizaba un scooter de movilidad se salió del muelle en Celebration Key y cayó al agua mientras el Carnival Celebration estaba atracado el 9 de mayo. Los equipos de Carnival acudieron al lugar y lograron rescatarla del agua. A pesar de los esfuerzos de reanimación, no sobrevivió", se lee en el informe.

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Por su parte, han sido las autoridades las que han confirmado a la prensa internacional que la pasajera que falleció era una mujer de 88 años. Han detallado que la abuela disfrutaba de unas vacaciones en el crucero y, por temas de movilidad, utilizaba su scooter eléctrico. Al momento del incidente estaba en tierra, sobre el muelle, pero perdió el control del vehículo y terminó cayendo al agua.

Los hechos ocurrieron cuando el crucero permanecía atracado en Celebration Key, el puerto del destino privado en las Bahamas. Según la misma Real Policía de las Bahamas, la señora cayó al agua el sábado 9 de mayo en horas de la tarde, activando rápidamente los protocolos de rescate del crucero y la playa.



"Los informes preliminares indican que poco después de las 12:00 del mediodía, la policía recibió información de que una mujer se había caído de un muelle en un complejo turístico local y no respondía. Las investigaciones preliminares revelaron que la víctima, que había llegado a la isla a bordo de un crucero, conducía un scooter eléctrico cuando, según los informes, perdió el control y se salió del muelle", señaló la policía en su comunicado.



Añadieron en el texto que "se cree que, durante el incidente, se golpeó la cabeza contra el casco de la embarcación antes de caer al agua", lo que habría causado una contusión tan fuerte de la que no pudo sobreponerse. Igualmente, confirmaron que se realizará una autopsia para determinar la causa de muerte mientras la investigación continúa en curso.

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Celebration Key, donde ocurrieron los hechos, es un complejo turístico construido por la compañía y es el destino en al que el Carnival Cruise llega tras siete días de recorrido por el Caribe Oriental. Según CruiseMapper, este crucero en específico zarpó desde Miami el pasado 3 de mayo y regresó al puerto el 10 del mismo mes, tras lo ocurrido con la mujer un día antes.

Pasajeros que fueron testigos de lo ocurrido contaron a WSVN 7 News que, aparentemente, la mujer perdió el control del vehículo porque sufrió un ataque al corazón, cosa que aún se espera sea confirmada por los exámenes forenses. También detallaron que el esposo de la mujer la estaba acompañando, pero no pudo hacer nada por salvarla y que regresar al crucero para emprender el camino de vuelta fue muy triste para toda la tripulación.

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"Ella sufrió un ataque al corazón, salió disparada con la moto y se golpeó la cabeza bastante fuerte, y entonces su marido intentó hacer lo que pudo, y acabó lastimándose él también", señaló Edward Egersheim.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co