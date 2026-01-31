SENA 2026: la carrera tecnológica con sueldos de hasta $10 millones y alta demanda laboral

En un mercado laboral que se transforma rápidamente bajo la influencia de la inteligencia artificial y la digitalización, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA ha consolidado su posición como una de las instituciones educativas más determinantes para el futuro profesional en Colombia. La entidad ha anunciado recientemente la apertura de su primer periodo de inscripciones para programas de formación tecnológica correspondientes al ciclo 2026, una oferta que busca responder directamente a las nuevas tendencias y demandas del mercado,.



Un programa diseñado para la industria digital

Dentro del amplio catálogo de programas que el SENA ha adaptado para la formación de nuevos profesionales, destaca una opción que no solo promete estabilidad, sino un crecimiento económico acelerado. Se trata del programa de Análisis y desarrollo de software, una formación que se sitúa en el núcleo de la transformación digital actual. Según los documentos de diseño curricular de la entidad, esta carrera se define formalmente dentro de una “línea tecnológica centrada en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.

El enfoque de este tecnólogo no es superficial. La formación está estructurada para que los aprendices dominen dos áreas importantes que las empresas modernas buscan con urgencia: la gestión de la información y el diseño de soluciones informáticas. Estos componentes son considerados habilidades esenciales en el entorno empresarial actual, donde el manejo de códigos, el diseño de inteligencia artificial y la creación de aplicaciones son pilares de la competitividad,.



Estructura y fases de la formación técnica

La carrera de Análisis y desarrollo de software tiene una carga horaria total de 3.984 horas, lo que se traduce en un periodo aproximado de 27 meses de estudio. Esta duración está diseñada para equilibrar el rigor académico con la agilidad que requiere el sector tecnológico.

El proceso de formación se divide en dos etapas fundamentales que garantizan que el egresado no solo posea el conocimiento, sino la destreza para ejecutarlo:



1. Fase Lectiva: En este primer momento, los estudiantes se sumergen en los conocimientos teóricos y prácticos necesarios. Es aquí donde los aprendices comienzan a referenciar sus saberes y a construir la base técnica de su profesión.



2. Fase Productiva: Es considerada la etapa más importante del programa. En este periodo, los aprendices abandonan el aula para poner a prueba sus habilidades en entornos reales por medio de prácticas educativas. Esta experiencia directa con empresas es lo que permite que el perfil del egresado sea altamente atractivo para los reclutadores desde el primer día.



El panorama salarial: de $3,5 a $10 millones de pesos

Uno de los atractivos más fuertes de este programa es, sin duda, la remuneración económica. Aunque los sueldos en el sector de la tecnología en Colombia pueden variar significativamente, para quienes están comenzando, perfiles junior o recién egresados con poca experiencia, los ingresos mensuales pueden oscilar entre los $3.5 y los $5 millones de pesos.

Sin embargo, el salario se podría elevar considerablemente a medida que el profesional adquiere experiencia. Para aquellos que logran alcanzar cargos de nivel senior o que deciden profundizar sus saberes con especializaciones, los ingresos pueden ser superiores a $6 millones que pueden alcanzar los $10 millones.

Es importante destacar que, para alcanzar estas cifras máximas, existen factores determinantes más allá del título. El éxito financiero en esta carrera depende de la combinación de varios elementos clave: la empresa contratante, el dominio de habilidades específicas, la acumulación de años de experiencia y, de manera muy especial, el dominio del idioma inglés.



Más allá del software: la evolución del SENA

El SENA ha venido actualizando sus planes de estudio para incluir el manejo y diseño de la inteligencia artificial, reconociendo que el uso de funciones electrónicas y digitales requiere de expertos capaces de aplicar conocimientos de vanguardia. Este esfuerzo institucional por cerrar la brecha de talento humano en el sector tecnológico es lo que permite que hoy miles de colombianos vean en el software una oportunidad de vida.