Lo que debe saber del concierto homenaje a Yeison Jiménez: horarios, cierres viales, vestuario y más

Este sábado 31 de enero de 2026, Bogotá es el escenario de uno de los eventos musicales más significativos del año: el concierto homenaje a Yeison Jiménez. Con el nombre de 'Mi promesa tour 2.0, la revancha', este espectáculo ha sido transformado en un evento conmemorativo tras el fallecimiento del artista, manteniendo la esencia y el concepto original que el cantante de música popular había diseñado para su gira. Se respetará el montaje escénico y la propuesta artística inicial para honrar el legado del intérprete.

Conozca toda la información logística, de movilidad y de seguridad que los asistentes deben tener en cuenta para el desarrollo de este evento.



Cronograma y apertura de puertas

La organización del evento ha establecido tiempos específicos para garantizar un ingreso fluido al estadio. Las puertas del escenario deportivo se abrirán a partir de la 1:00 p. m., permitiendo que los miles de asistentes ingresen de forma escalonada a las distintas localidades. Se ha recomendado llegar con suficiente antelación para facilitar la ubicación, especialmente para quienes adquirieron entradas en zonas altas o experiencias especiales.

La programación artística oficial está prevista para iniciar a las 4:00 p. m.. Debido a la magnitud del montaje y la cantidad de artistas que participarán en el tributo, se espera que el espectáculo tenga una larga duración.



Artistas invitados: ¿quiénes estarán en tarima?

Los músicos confirmados para esta cita son:



• Andy Rivera.



• Álex Campos.

• Pasabordo.

• Chayín Rubio.

• Natalia Jiménez.

Por otro lado, la organización aclaró que, debido a compromisos previos, Jhonny Rivera y Pipe Bueno no podrán asistir al evento en la capital. Sin embargo, se esperan más artistas en escena.

El código de vestuario: un tributo visual

Uno de los detalles más importantes para los seguidores es el protocolo de vestimenta solicitado por la productora para generar un ambiente de unidad en las graderías y la gramilla. El color elegido para la jornada es el blanco.

En el comunicado oficial emitido por Eventos Sírvalo Pues, se hizo la siguiente invitación a los asistentes: “Lleva la mejor pinta blanca que tengas, zapatos cómodos y algo que conecte con el aventurero”.



Cierres viales y restricciones a la movilidad

La Secretaría Distrital de Movilidad ha diseñado una logística especial que implica cierres totales y parciales en el perímetro del estadio El Campín. Estas medidas se encuentran vigentes desde las 10:00 p. m. del jueves 29 de enero y permanecerán hasta la 1:00 p. m. del domingo 1 de febrero.

Los cierres autorizados incluyen:

1. Transversal 28: Cierre total en ambas calzadas entre la carrera 28 y la avenida calle 57. Se ha habilitado un carril de acceso controlado únicamente para residentes del costado oriental.

2. Calle 53B Bis: Inhabilitada totalmente entre la carrera 28 y la avenida carrera 30 (NQS).

3. Calle 57A: Cierre total entre la NQS y el ingreso al parqueadero norte del estadio.

4. Sendero peatonal oriental de la NQS: Cierre parcial entre la calle 53B Bis y la calle 57A.

5. Ciclorruta: Se instalarán vallas en el costado oriental para asegurar el paso de bicicletas, y el carril oriental de la calzada oriental de la NQS se reservará exclusivamente para ciclistas durante el evento.



Rutas de desvío recomendadas

Para los conductores que no asisten al evento y transitan por la zona, se han establecido las siguientes alternativas:

• Sentido Sur - Norte: Quienes viajen por la NQS y deseen tomar la calle 53B Bis al oriente, deben continuar por la NQS, girar en la diagonal 61C hacia el oriente y conectar con la carrera 24.

• Sentido Sur - Oriente: Si transita por la NQS y toma la calle 53B al oriente, puede optar por la calle 51 al oriente y la carrera 27 al norte.

• Sentido Norte - Sur: Usuarios que se desplazan por la carrera 24 o transversal 28 y buscan la calle 53 al occidente, deben tomar la transversal 25 al sur y la diagonal 53C al oriente.

• Hacia el occidente: Si el trayecto es por la calle 57, se recomienda tomar la carrera 21 al sur para conectar con la calle 53.



Transporte público y retorno seguro

Las autoridades han invitado a los asistentes a priorizar el uso de TransMilenio y evitar el vehículo particular para prevenir congestiones mayores. El sistema de transporte masivo dispondrá de rutas especiales al finalizar la jornada desde las estaciones El Campín y Movistar Arena, facilitando el retorno a distintos sectores de la ciudad.

Para quienes requieran servicio de taxi o transporte especial durante la evacuación (entre las 12:00 a. m. y las 3:00 a. m. del 1 de febrero), se habilitarán las siguientes zonas amarillas provisionales:

• La transversal 28 entre calle 57 y transversal 25.

• La diagonal 61C entre carrera 27 y carrera 24.

• La bahía del Coliseo El Campín sobre la diagonal 61C.



Información sobre boletería y logística adicional

Las entradas adquiridas para la fecha inicial que estaba programada en marzo son totalmente válidas para este homenaje del 31 de enero. Actualmente, los boletas se comercializan a través de Tuboleta, con rangos de precio que varían según la localidad.

La productora enfatizó la importancia de verificar la puerta asignada en la boleta y acatar los controles de seguridad en cada fase del ingreso.