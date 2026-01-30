Cómo aplicar a cupos gratuitos en jardines infantiles de Bogotá en 2026: link de inscripción

La Secretaría Distrital de Integración Social anunció a las familias bogotanas interesadas en vincular a sus hijas e hijos a los jardines infantiles del Distrito que ya pueden iniciar el proceso de inscripción para el año 2026. La entidad, encargada de coordinar la oferta pública de atención a la primera infancia, informó en un comunicado que la convocatoria permanecerá abierta durante todo el año, sin una fecha límite para el registro.

De acuerdo con la información oficial, actualmente se encuentran disponibles 10.586 cupos en los diferentes servicios que ofrece el Distrito para niñas y niños desde la gestación hasta los cinco años. Esta oferta hace parte de la política social de Bogotá orientada a garantizar el acceso a la educación inicial, el cuidado y el acompañamiento integral durante los primeros años de vida.



La ciudad cuenta con una red de 360 unidades operativas, que incluye jardines infantiles, espacios comunitarios y modalidades flexibles de atención. A esto se suman cuatro espacios rurales que buscan responder a las necesidades específicas de las familias que habitan fuera del perímetro urbano. Entre los servicios disponibles se encuentran programas como Creciendo Juntos, dirigido a personas gestantes y a niñas y niños menores de tres años, y Crecemos en la Ruralidad, enfocado en la atención integral en sectores rurales del Distrito.



Según explicó la SDIS, el proceso de inscripción puede realizarse de manera virtual o presencial. La opción virtual se lleva a cabo a través de un formulario habilitado en el portal oficial de la entidad, el cual funciona como punto de registro para recopilar la información de las familias interesadas. Antes de diligenciar el formulario, se recomienda consultar la disponibilidad de cupos en los jardines de interés mediante un mapa interactivo, que permite filtrar por localidad, barrio, nombre del jardín, modalidad del servicio y nivel de atención según la edad del niño o niña.



Una vez realizada la inscripción, la información es enviada de forma periódica a las subdirecciones locales de Integración Social. Desde allí, los equipos territoriales se encargan de contactar a las familias, brindar orientación sobre el proceso y avanzar en la asignación de cupos disponibles. Paralelamente, la entidad continúa revisando las listas de espera existentes con el fin de facilitar el ingreso progresivo a los servicios.

Para quienes prefieran realizar el trámite de forma presencial, la Secretaría informó que es posible acercarse a la subdirección local de Integración Social correspondiente a la localidad donde se encuentra el jardín infantil de interés. En estos puntos se ofrece acompañamiento para resolver dudas y adelantar el proceso de solicitud de cupo.



¿Cuándo empiezan clases los jardines infantiles distritales en Bogotá?

En cuanto al calendario académico, la SDIS señaló que el inicio de actividades en los jardines infantiles distritales está previsto para el lunes 2 de febrero de 2026. No obstante, aclaró que las solicitudes de cupo pueden realizarse en cualquier momento del año, dependiendo de la disponibilidad en cada unidad operativa. Durante el diligenciamiento del formulario, las familias deberán suministrar información básica relacionada con la niña, niño, lactante o persona gestante que solicita el servicio, como datos de identificación, fecha de nacimiento, lugar de residencia, modalidad requerida y datos del acudiente.

La Alcaldía Mayor de Bogotá reiteró el llamado a madres, padres y cuidadores para que realicen el proceso de inscripción y conozcan la oferta institucional disponible. Según la administración distrital, el fortalecimiento de los servicios de atención a la primera infancia es una de las apuestas centrales para reducir brechas sociales y garantizar condiciones adecuadas de desarrollo desde los primeros años. La información oficial sobre los jardines infantiles, modalidades de atención y canales de inscripción está disponible en los portales de la Secretaría Distrital de Integración Social.

