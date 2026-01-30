Así puede aplicar gratis a los técnicos y tecnólogos del Sena que abren oferta en febrero 2026

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) ya anunció oficialmente el proceso de inscripciones para la Primera Oferta de Formación Presencial y a Distancia 2026, una convocatoria que busca ampliar el acceso a la educación técnica y tecnológica gratuita en Colombia. El proceso estará habilitado hasta el 3 de febrero y contempla más de 41.000 cupos distribuidos en cerca de 290 programas de formación.

Esta nueva oferta está dirigida a personas interesadas en adquirir conocimientos técnicos y prácticos que les permitan mejorar su perfil laboral, fortalecer proyectos de emprendimiento o continuar su proceso educativo. Pueden postularse tanto ciudadanos colombianos como extranjeros que cuenten con situación migratoria regular en el país, incluyendo quienes poseen el Permiso por Protección Temporal (PPT).



Para esta convocatoria, el SENA dispone de cinco niveles de formación: auxiliar, operario, técnico, tecnólogo y profundización técnica. Cada uno de estos niveles responde a diferentes trayectorias educativas y necesidades del mercado laboral, permitiendo que los aspirantes encuentren programas acordes con su experiencia previa, intereses y proyección profesional.



¿Quiere estudiar en el Sena? Estas son las jornadas disponibles

Además de la variedad de programas, uno de los aspectos centrales de esta convocatoria es la flexibilidad en los horarios de formación. El Sena ofrece diferentes jornadas con el fin de facilitar el acceso a personas que trabajan o tienen otras responsabilidades. Las opciones incluyen jornada diurna, que se desarrolla entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde; jornada nocturna, entre las 6:00 de la tarde y las 10:00 de la noche; jornada de madrugada, desde las 10:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana; y modalidad mixta, que combina distintos horarios.



En cuanto a las modalidades, los aspirantes pueden elegir entre formación presencial, que requiere asistencia regular al centro de formación asignado, y formación a distancia, que combina actividades virtuales con encuentros presenciales programados. Esta alternativa busca facilitar el acceso a la formación en zonas donde la asistencia diaria puede resultar más compleja.

Entre los requisitos generales se encuentra tener al menos 14 años de edad y contar con un documento de identidad válido. Para los programas de nivel tecnólogo, es obligatorio haber culminado el bachillerato y disponer del registro de las pruebas Icfes al momento de la inscripción. Desde el Sena recomiendan a los interesados registrarse con antelación en la plataforma y verificar la información personal y los documentos requeridos, con el fin de evitar contratiempos durante el proceso de inscripción.



Cómo postularse a oferta educativa del Sena en febrero 2026

El proceso de inscripción, que será hasta el 3 de febrero, se compone de cinco pasos principales que todo aspirante debe seguir:



El primer paso es acceder a betowa.sena.edu.co. Una vez dentro, se debe seleccionar el apartado de "Nuestra oferta educativa" y seleccionar la opción "Presencial y a Distancia" , que corresponde a la oferta disponible en la convocatoria vigente.

y seleccionar la opción , que corresponde a la oferta disponible en la convocatoria vigente. Al ingresar a la oferta, el sistema despliega un listado organizado por nivel de formación y por región. Allí se puede consultar la información completa de cada programa: duración, modalidad, requisitos, número de cupos y sede de formación.

Quienes ya tuvieron cuenta en SofiaPlus pueden ingresar con los mismos datos. Los nuevos aspirantes deben crear una cuenta en Betowa, el cual solicita información personal, nivel educativo alcanzado, lugar de residencia y datos de contacto.

Una vez elegido el programa, el aspirante debe pulsar en la opción "Inscribirse" . El sistema abrirá un formulario digital que debe completarse con cuidado. Se piden datos personales, información académica y en algunos casos, experiencia laboral relacionada.

. El sistema abrirá un formulario digital que debe completarse con cuidado. Se piden datos personales, información académica y en algunos casos, experiencia laboral relacionada. Tras verificar la información, se envía el formulario. El sistema genera un comprobante digital de inscripción que se recomienda guardar o imprimir.

