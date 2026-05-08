Sena amplió inscripciones para estudiar gratis y desde casa: técnicos y tecnólogos con cupos

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) extendió el plazo de inscripción de su Segunda Convocatoria de Formación Virtual de 2026, una oferta educativa con más de 20 mil cupos disponibles en programas técnicos y tecnólogos que pueden cursarse desde cualquier lugar del país o del exterior.

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La convocatoria incluye 42 programas de formación en modalidad virtual y estará habilitada hasta el próximo 10 de mayo a través de la plataforma oficial de la entidad. Según informó el Sena, la oferta busca facilitar el acceso a educación gratuita en áreas que actualmente tienen demanda en distintos sectores laborales y productivos.

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¿Quiénes pueden estudiar en oferta virtual del Sena?

La formación está dirigida a personas mayores de 14 años interesadas en adquirir conocimientos para acceder al mercado laboral, fortalecer sus perfiles profesionales o desarrollar proyectos de emprendimiento. En el caso de los programas técnicos, no se exige título de bachiller, mientras que para los tecnólogos sí es necesario haber culminado la educación media y contar con los resultados de las pruebas Saber 11.



De acuerdo con la entidad, la convocatoria está abierta tanto para colombianos residentes en el país como para quienes viven en el exterior. También pueden participar ciudadanos extranjeros que cuenten con permanencia regular en Colombia. La entidad explicó que esta convocatoria busca ampliar las oportunidades de acceso a formación para diferentes grupos poblacionales. Por ello, la oferta está abierta a comunidades campesinas, personas con discapacidad, grupos étnicos, mujeres y población LGBTIQ+, entre otros sectores.



El Sena recordó que todos sus programas de formación son gratuitos y que ninguna persona o intermediario está autorizado para cobrar por el acceso a los cursos o por trámites relacionados con la inscripción. Las personas interesadas en participar podrán realizar su inscripción hasta el 10 de mayo, fecha límite definida por la entidad para esta convocatoria virtual de 2026.



Programas ofertados en el Sena hasta el 10 de mayo

Entre las áreas disponibles en el nivel técnico se encuentran programas relacionados con comercio electrónico, servicios microfinancieros, procesamiento de pruebas de software, emprendimiento, gestión de proyectos agropecuarios y comercialización de productos sostenibles. Estos cursos están orientados a la formación práctica y buscan responder a necesidades actuales de sectores económicos específicos.

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Por otro lado, la oferta tecnológica incluye programas enfocados en industrias creativas, desarrollo digital, logística y energía. Algunas de las opciones disponibles son desarrollo multimedia web, animación digital y 3D, desarrollo de videojuegos y entornos interactivos, gestión de redes de datos, gestión eficiente de la energía, coordinación de procesos logísticos, desarrollo publicitario y diseño para la industria de la moda.

También se ofertan programas relacionados con productos electrónicos, medios gráficos visuales y gestión agroempresarial, áreas que han ganado relevancia en los últimos años debido a la transformación digital y a los cambios en los procesos productivos. La modalidad virtual permite que los estudiantes organicen sus horarios de estudio de acuerdo con sus tiempos y responsabilidades personales o laborales.



¿Cómo inscribirse a convocatoria del Sena?

El Sena recordó que la inscripción a los programas debe realizarse únicamente a través de la plataforma oficial. El procedimiento se desarrolla de la siguiente manera:



Ingrese al sitio web betowa.sena.edu.co

Diríjase a la sección "Nuestra oferta educativa"

Seleccione la opción "Virtual" , según su interés

, según su interés Utilice los filtros disponibles para escoger el nivel de formación y el área del programa

Consulte la información detallada de los programas disponibles

Inicie sesión o cree una cuenta en el sistema

Complete el formulario de inscripción y finalice el proceso

La entidad recomienda a los aspirantes revisar con atención la información de cada programa antes de realizar la inscripción, teniendo en cuenta aspectos como horarios, modalidad de estudio y requisitos.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co