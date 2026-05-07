Últimas horas para inscribirse en convocatoria virtual del Sena: más de 19.000 cupos gratis

Miles de personas en Colombia todavía están a tiempo de postularse a la nueva convocatoria virtual gratuita del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), que este jueves 7 de mayo llega a su último día de inscripciones. La entidad abrió más de 19.000 cupos para estudiar programas técnicos y tecnólogos bajo modalidad virtual, una alternativa que busca ampliar el acceso a la formación en diferentes regiones del país.

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La convocatoria hace parte de la Segunda Oferta de Formación Virtual de 2026 y estará disponible únicamente hasta el final de la jornada de este miércoles. Por eso, el Sena recomendó a los interesados realizar el proceso cuanto antes para evitar contratiempos en la plataforma.

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Los programas de formación gratuitos en el Sena

En total, la entidad habilitó 42 programas de formación en áreas relacionadas con tecnología, transformación digital y sectores productivos que actualmente tienen alta demanda laboral. Entre las opciones disponibles aparecen programas enfocados en análisis y desarrollo de software, gestión de redes de datos, eficiencia energética y animación digital.



La modalidad virtual permite que los estudiantes puedan acceder a las clases y actividades académicas sin necesidad de asistir presencialmente a un centro de formación. Esto facilita el ingreso de personas que trabajan, viven en municipios apartados o tienen otras responsabilidades que dificultan cumplir horarios presenciales.



Además, la convocatoria está abierta tanto para ciudadanos que viven en Colombia como para colombianos en el exterior que cuenten con acceso a internet y las herramientas tecnológicas necesarias para desarrollar el proceso académico.

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El Sena explicó que los programas técnicos están orientados a fortalecer habilidades específicas para facilitar una rápida vinculación laboral, mientras que los tecnólogos tienen un componente más amplio que permite profundizar en competencias analíticas y operativas.

La entidad también recordó que la formación virtual no significa ausencia de seguimiento académico. Aunque los aprendices pueden organizar sus tiempos con mayor flexibilidad, sí deberán cumplir actividades, entregas y evaluaciones dentro de los plazos establecidos por cada programa.



¿Quiénes pueden inscribirse a la convocatoria virtual del Sena?

La convocatoria está dirigida a toda la ciudadanía y permite la participación de distintos grupos poblacionales. Pueden postularse jóvenes desde los 14 años, personas adultas, comunidades campesinas, población con discapacidad, integrantes de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP), pueblos indígenas, población LGBTIQ+ y ciudadanos extranjeros con permanencia regular en Colombia.

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En cuanto a los requisitos, el Sena indicó que para ingresar a programas técnicos no es obligatorio contar con título de bachiller. Sin embargo, quienes deseen acceder a un programa tecnólogo sí deberán haber terminado la educación media y presentar los resultados de las pruebas Saber 11.

La entidad señaló que algunos programas pueden tener condiciones específicas dependiendo del área de formación, por lo que recomendó revisar cuidadosamente la información antes de iniciar el proceso de inscripción.



¿Cómo inscribirse a convocatoria del Sena?

El Sena recordó que la inscripción a los programas debe realizarse únicamente a través de la plataforma oficial. El procedimiento se desarrolla de la siguiente manera:



Ingrese al sitio web betowa.sena.edu.co

Diríjase a la sección "Nuestra oferta educativa"

Seleccione la opción "Virtual" , según su interés

, según su interés Utilice los filtros disponibles para escoger el nivel de formación y el área del programa

Consulte la información detallada de los programas disponibles

Inicie sesión o cree una cuenta en el sistema

Complete el formulario de inscripción y finalice el proceso

La entidad recomienda a los aspirantes revisar con atención la información de cada programa antes de realizar la inscripción, teniendo en cuenta aspectos como horarios, modalidad de estudio y requisitos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co