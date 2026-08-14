Subsidio de transporte escolar en Bogotá: ¿cómo reclamar el segundo pago de 2026?

La Secretaría de Educación del Distrito confirmó que ya está disponible el segundo ciclo de pagos del Subsidio de Transporte Escolar (STE), una ayuda dirigida a estudiantes de colegios oficiales de Bogotá que cumplen con las condiciones establecidas para acceder al beneficio. En total, 20.610 estudiantes hacen parte de este ciclo de entrega. De ellos, 4.795 reciben el subsidio mediante la tarjeta TuLlave y 15.815 tienen asignado el pago a través de DaviPlata. Cada modalidad cuenta con una fecha límite diferente, por lo que las familias deben verificar el mecanismo mediante el cual reciben el apoyo y realizar el trámite dentro del plazo establecido.



¿Hasta cuándo se puede reclamar el subsidio de transporte escolar?

Los estudiantes beneficiarios del segundo ciclo de 2026 deben tener en cuenta las fechas definidas por la Secretaría de Educación para evitar que el recurso quede sin reclamar. En el caso de quienes reciben el beneficio por medio de TuLlave, el plazo establecido termina el 14 de agosto de 2026. Este grupo está conformado por 4.795 estudiantes. Por otro lado, los 15.815 beneficiarios que reciben el subsidio mediante DaviPlata tienen plazo hasta el 23 de agosto de 2026 para realizar el proceso correspondiente. La diferencia entre las fechas responde a las modalidades utilizadas para entregar el apoyo. Por esta razón, es importante que los padres, madres, acudientes y estudiantes conozcan cuál es el mecanismo asignado en cada caso.

Quienes reciban la notificación podrán consultar el saldo ingresando a la aplicación de DaviPlata con su documento de identidad y la contraseña correspondiente. Posteriormente, el dinero podrá retirarse en los diferentes canales habilitados por Davivienda. Entre las opciones disponibles para reclamar el subsidio se encuentran:



Cajeros automáticos de Davivienda.

Oficinas de la entidad bancaria.

Corresponsales autorizados para retiros mediante DaviPlata.

Recuerde conservar el comprobante del retiro como respaldo de la transacción.



Más de 20.000 estudiantes recibirán el beneficio

Para el segundo ciclo del Subsidio de Transporte Escolar de 2026, la Secretaría de Educación del Distrito informó que destinó alrededor de 8.200 millones de pesos. Estos recursos están dirigidos a 20.610 estudiantes que requieren apoyo para cubrir parte de los gastos relacionados con sus desplazamientos hacia las instituciones educativas. El subsidio pretende "disminuir las barreras de acceso a la educación brindado un apoyo a las niñas, niños y jóvenes que así lo requieran para sus desplazamientos hacia el colegio, promoviendo su permanencia escolar y evitando que dificultades asociadas a su desplazamiento se conviertan en un motivo para el abandono o la deserción escolar".

Uno de los aspectos que deben tener en cuenta las familias es la información registrada en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT). La Secretaría de Educación señala que mantener actualizados los datos del estudiante permite contar con información correcta sobre la población matriculada y facilita los procesos relacionados con la asignación y entrega de los beneficios. "Este proceso es clave dentro de la estrategia de permanencia escolar, pues facilita que la Secretaría de Educación identifique con precisión a la población que requiere el subsidio y continúe fortaleciendo las condiciones para que los estudiantes de Bogotá permanezcan en el sistema educativo", indicó la entidad. Entre los datos que conviene mantener actualizados se encuentran:



Número de teléfono celular.

Datos del acudiente o responsable del estudiante.

Información de contacto.

Cualquier novedad relacionada con la matrícula del alumno.

Contar con estos datos actualizados facilita que las familias reciban oportunamente las notificaciones sobre la disponibilidad del subsidio y evita inconvenientes durante el proceso de pago.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

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