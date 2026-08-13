Konrad Lorenz ofrece atención psicológica gratis a afectados por terremoto: cómo acceder al servicio

La emergencia provocada por el terremoto de 7,4 registrado el pasado 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó, ha dejado también consecuencias emocionales. Manifestaciones como la incertidumbre, el miedo y el llanto corresponden a respuestas fisiológicas y psicológicas habituales en las personas expuestas a este tipo de eventos, también destacan las alteraciones en el patrón de sueño, la presencia constante de temores frente a la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos y la persistencia de dudas sobre la seguridad personal y familiar. Ante esta situación, la Fundación Universitaria Konrad Lorenz informó que activó "diferentes frentes de atención para acompañar a las personas y comunidades afectadas".

La institución "brindará atención psicológica gratuita e inmediata a las personas afectadas por la emergencia". La iniciativa reúne a estudiantes y profesionales de Psicología vinculados a la institución, quienes atenderán a las personas afectadas mediante canales virtuales y telefónicos. "A través de su comunidad académica, la Konrad Lorenz pone a disposición profesionales, estudiantes, docentes y personal administrativo para contribuir a la atención de las necesidades que han surgido durante esta situación", indicó la universidad.



¿Cómo funcionará la atención psicológica brindada por la universidad?

De acuerdo con la institución, la atención contempla escucha activa y primeros auxilios psicológicos, por medio de "más de 500 practicantes de los programas de pregrado, especializaciones y maestría en Psicología Clínica", los cuales estarán vinculados a la atención desde el Centro de Psicología Clínica de la Konrad Lorenz, ubicado en Bogotá. A este grupo se suman más de 400 psicólogos graduados de la universidad que "se postularon para donar su tiempo y experiencia en esta emergencia".

Nubia Villescas, decana de la Facultad de Psicología de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, explicó que la convocatoria surgió como una respuesta de la comunidad académica ante "la tragedia que estamos viviendo como país, con las regiones más afectadas", explicó la decana a Noticias Caracol. "Desde el lunes hemos iniciado nuestra convocatoria a psicólogos voluntarios konradistas entre estudiantes, graduados de nuestro pregrado, posgrado y maestrías para poder ayudar en brigadas psicológicas a todas las personas que lo requieren", afirmó.



¿Cómo solicitar apoyo psicológico de la Konrad Lorenz?

Las personas que necesiten acompañamiento pueden registrarse mediante el formulario habilitado por la institución (disponible en este link). Una vez realizado el registro, integrantes del equipo se pondrán en contacto para determinar el acompañamiento requerido. La información sobre el proceso de inscripción también está disponible en las cuentas oficiales de Instagram de la universidad, @ukonradlorenz, y del Centro de Psicología Clínica, @cpc.konradlorenz. Durante la emergencia, los horarios anunciados para la atención son:



Lunes a viernes: 7:00 a. m. a 8:00 p. m.

Sábados: 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

Además de la brigada psicológica, la Fundación Universitaria Konrad Lorenz habilitó su sede principal como punto de acopio para recibir elementos destinados a las personas y comunidades afectadas por el terremoto. El punto de recepción funciona en la carrera 9 Bis #62-43, en Bogotá, y estará habilitado hasta el viernes 14 de agosto a las 8:00 de la noche. Entre los elementos que pueden entregarse se encuentran alimentos de primera necesidad y no perecederos, suministros de higiene y elementos de primeros auxilios. "Nosotros haremos llegar estas donaciones al Banco de Alimentos y a la Cruz Roja", agregó Villescas



Línea 106 para orientación en salud mental

La Línea 106 es otro servicio de orientación en salud mental que tiene como objetivo brindar información, apoyo inicial y acompañamiento ante situaciones que puedan afectar el bienestar emocional de las personas. El proceso de atención se realiza de forma sencilla a través de los siguientes pasos:



El usuario puede comunicarse de manera directa tanto desde un teléfono fijo como desde un celular.

Marque el número telefónico 106 en el celular directamente.

en el celular directamente. Un profesional de la salud mental atenderá la llamada para brindar escucha, apoyo inicial y la orientación que se requiera según la necesidad del caso.

Este canal de comunicación se caracteriza por ser totalmente gratuito, confidencial y funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana (24/7). Asimismo, existe la alternativa de recibir atención por videollamada, la cual está disponible mediante agendamiento previo.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

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