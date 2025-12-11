En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
TEMBLOR 10 DE DICIEMBRE
PATRULLERA HUILA
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / El colegio público de Bogotá que logró el mejor puntaje en las pruebas Saber 11 del Icfes

El colegio público de Bogotá que logró el mejor puntaje en las pruebas Saber 11 del Icfes

El logro fue gracias a una joven que, por su puntaje, se le dio la oportunidad de acceder a las becas ofertadas por la Agencia Atenea en las mejores universidades de Bogotá.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
La estrategia detrás del mejor puntaje Saber 11 del Icfes en colegios públicos de Bogotá
El logro de la joven la hizo acreedora de la beca Talentos y Capacidades Excepcionales. -
Redes sociales/ Icfes

Publicidad

Publicidad

Publicidad