El colegio público de Bogotá que logró el mejor puntaje en las pruebas Saber 11 del Icfes

Con tan solo 18 años, Ariana Vásquez, estudiante del colegio Campestre Jaime Garzón y habitante del páramo de Sumapaz, obtuvo el puntaje más alto de los colegios oficiales de Bogotá en las pruebas Saber 11 del Icfes 2025. La revelación del puntaje llegó como una sorpresa para la joven, pues la noticia se la compartió inicialmente su pareja, y posteriormente la extendió a su familia, especialmente a su padre, a quien atribuye gran parte del acompañamiento recibido a lo largo de su formación escolar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De hecho, el logro de Ariana la hizo acreedora de la beca Talentos y Capacidades Excepcionales, otorgada por la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) a diez estudiantes de colegios públicos que alcanzaron los puntajes más altos de la ciudad. Esta beca cubre los costos de matrícula en instituciones de educación superior y ofrece un apoyo económico adicional para estudiantes que opten por universidades privadas; en el caso de quienes ingresen a instituciones públicas, se brinda acompañamiento desde los servicios de bienestar.

El propósito de este programa es facilitar el acceso de jóvenes con alto rendimiento académico a programas de educación superior sin que los factores económicos representen una barrera.



Cuál fue el mejor puntaje Saber 11 del Icfes en Bogotá

El puntaje de 451 sobre 500 la ubicó como la estudiante con mejor desempeño entre los colegios públicos de Bogotá en la edición 2025 de las pruebas Saber 11 realizadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes). Para Ariana, el resultado es el reflejo de años de preparación, jornadas de estudio y una red de apoyo conformada por docentes, compañeros y su familia.



"Estoy muy orgullosa de haber sacado 451/500 en el Saber 11. Agradezco esto a mi gran esfuerzo durante todo el tiempo en el colegio, pero además quiero agradecer inmensamente a mi papá por la gran dedicación que ha tenido conmigo y a mis profesores y compañeros del colegio", indicó la joven a la Secretaría de Educación del Distrito (SED).



La rectora del colegio Campestre Jaime Garzón, Adriana Baquero, señaló que los resultados obtenidos por Ariana y otros estudiantes del plantel ha sido "uno de los grandes retos a nivel local en los últimos años y en las últimas administraciones. El sector rural mantenía una brecha en estos resultados, pero se ha venido consolidando un trabajo fuerte, apoyado por la Secretaría de Educación, para mejorar los resultados y hoy vamos en un proceso de crecimiento donde se evidencia el avance del desempeño en las diferentes áreas evaluadas en las pruebas", indicó.



La estrategia de la joven que sacó el mejor puntaje del Icfes en Bogotá

A lo largo de su trayectoria escolar, Ariana combinó las actividades propias de la vida rural con los desplazamientos necesarios para asistir al colegio. Según relata, una de las experiencias más significativas durante su formación fue la participación en los laboratorios E-Lab realizados en Bogotá, espacios donde estudiantes de distintos colegios acceden a actividades prácticas orientadas a las ciencias, la tecnología y la resolución de problemas. Este programa, afirma, le permitió ampliar sus conocimientos y confirmar su interés por seguir una carrera relacionada con la ingeniería agrícola o ambiental.

Publicidad

"Yo vivo en el páramo de Sumapaz y gracias a mi colegio tuve la gran oportunidad de asistir a los laboratorios E-Lab que se realizan en Bogotá. Estos laboratorios me parece que tienen una gran organización y fueron de mucho provecho para mí y también para todos los estudiantes con los que asistí. Es importante que todos continuemos con la universidad porque de esta manera se puede cumplir con los sueños y ser una persona realizada", compartió la joven.

La estrategia que acompañó el logro de Ariana Vásquez en las pruebas Saber 11 se basó en un trabajo constante a lo largo de su trayectoria escolar, producto de su disciplina y del tiempo dedicado al estudio durante los años de colegio, así como del acompañamiento que recibió tanto de sus docentes como de sus compañeros. Ariana también señaló que su padre tuvo un papel decisivo en su proceso educativo, brindándole respaldo permanente y orientación en cada etapa, además de su participación en los laboratorios E-Lab.



Los mejores colegios públicos de Bogotá en 2025, según Icfes

El Examen de Estado de la Educación Media, conocido como las pruebas Saber 11, es la principal herramienta que utiliza el Estado colombiano para medir los aprendizajes alcanzados por los estudiantes que finalizan el bachillerato. La prueba evalúa competencias en cinco áreas: lectura crítica, matemáticas, ciencias sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés. El puntaje global del Icfes se calcula sobre una escala de 0 a 500 puntos y permite analizar el desempeño a nivel individual, institucional, regional y nacional.

Publicidad

Según información proporcionada por el Icfes al portal de la Alcaldía de Bogotá, cuatro colegios oficiales de la ciudad se destacaron por obtener promedios superiores al promedio nacional del sector público, de acuerdo con los resultados correspondientes a la aplicación de 2025, realizada el 10 de agosto por estudiantes del calendario A. Según los puntajes promedio obtenidos por sus estudiantes, los colegios públicos de Bogotá con mejores resultados en las Pruebas Saber 11 de 2025 fueron:



Colegio San José Norte IED: promedio de 308 puntos.

Colegio La Felicidad IED: promedio de 313 puntos.

Colegio Jaime Hernando Garzón Forero IED: promedio de 300 puntos.

Colegio Rodolfo Llinás IED: promedio de 295 puntos.

De acuerdo con los informes históricos del ICFES, el promedio nacional del puntaje global ha tenido variaciones en la última década. Entre 2014 y 2016 se registró un aumento progresivo, seguido de una tendencia a la baja hasta 2021. A partir de 2022 se evidenció una recuperación gradual que se ha mantenido en los años siguientes.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co