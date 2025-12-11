¿Quiere ir al Mundial 2026? FIFA arranca la tercera fase para comprar entradas

Publicidad
Este jueves 11 de diciembre de 2025 arranca uno de los momentos más esperados por los fanáticos del fútbol: la tercera ventana de venta de entradas para el Mundial 2026. Después de dos fases que rompieron récords, con millones de boletas solicitadas en todo el planeta, llega la oportunidad de apuntarse a partidos específicos ya con rivales definidos tras el sorteo final.
Es la fase del Random Selection Draw, un sistema de sorteo que no premia la velocidad, sino la planificación: se puede aplicar en cualquier momento hasta el 13 de enero de 2026, y todas las solicitudes compiten en igualdad de condiciones. Si el objetivo es asegurar un lugar en el torneo más grande de la historia, este es el momento de jugar bien la estrategia.
El Mundial 2026 será monumental: 104 partidos, 48 selecciones, tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) y sedes icónicas como el Estadio Azteca, el MetLife Stadium y el SoFi Stadium. La demanda ya es brutal: FIFA reporta solicitudes desde 212 países y casi dos millones de entradas vendidas en las fases anteriores.
Con este panorama, la tercera fase se convierte en la mejor oportunidad para quienes quieren vivir la fiesta del fútbol en vivo, porque permite elegir partidos concretos, categorías de asiento y ciudades. Eso sí, hay reglas claras, límites por hogar y un calendario que no debe pasar por tal. Le explicamos cómo funciona esta etapa, qué pasos seguir y qué hacer si la suerte no acompaña.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
