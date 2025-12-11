¿Quiere ir al Mundial 2026? FIFA arranca la tercera fase para comprar entradas

Este jueves 11 de diciembre de 2025 arranca uno de los momentos más esperados por los fanáticos del fútbol: la tercera ventana de venta de entradas para el Mundial 2026. Después de dos fases que rompieron récords, con millones de boletas solicitadas en todo el planeta, llega la oportunidad de apuntarse a partidos específicos ya con rivales definidos tras el sorteo final.

Es la fase del Random Selection Draw, un sistema de sorteo que no premia la velocidad, sino la planificación: se puede aplicar en cualquier momento hasta el 13 de enero de 2026, y todas las solicitudes compiten en igualdad de condiciones. Si el objetivo es asegurar un lugar en el torneo más grande de la historia, este es el momento de jugar bien la estrategia.



El Mundial 2026 será monumental: 104 partidos, 48 selecciones, tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) y sedes icónicas como el Estadio Azteca, el MetLife Stadium y el SoFi Stadium. La demanda ya es brutal: FIFA reporta solicitudes desde 212 países y casi dos millones de entradas vendidas en las fases anteriores.



Con este panorama, la tercera fase se convierte en la mejor oportunidad para quienes quieren vivir la fiesta del fútbol en vivo, porque permite elegir partidos concretos, categorías de asiento y ciudades. Eso sí, hay reglas claras, límites por hogar y un calendario que no debe pasar por tal. Le explicamos cómo funciona esta etapa, qué pasos seguir y qué hacer si la suerte no acompaña.



Paso a paso para comprar en la tercera fase de venta de boletas para el Mundial 2026

Cree o verifique su FIFA ID: sin cuenta en FIFA.com/tickets no hay sorteo ni notificaciones. Elija partidos y sedes con estrategia: filtre por ciudad, estadio y equipos. Si apunta a selecciones populares, considere pedir más de un partido para aumentar opciones. Seleccione categoría y cantidad: hay cuatro categorías (Cat 1 a Cat 4) más accesibilidad. Cat 1 es la más cara y con mejor vista; Cat 4, la más económica pero muy limitada. Tenga en cuenta los límites por hogar: máximo 4 entradas por partido y 40 en todo el torneo por dirección postal. Envíe la solicitud y guarde el comprobante: recuerde que el orden no altera las probabilidades. Espere el resultado en febrero: si es exitoso o parcial, FIFA cobra automáticamente el total asignado. Planifique viaje y visa: FIFA ofrece el programa FIFA PASS para facilitar trámites en EE. UU., pero cada país tiene sus requisitos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL