Exclusivo: los detalles de la confesión de Álvaro Ashton en la JEP

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol obtuvo el video de la confesión que en febrero pasado le dio a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el excongresista Álvaro Ashton sobre la infiltración del paramilitarismo en la costa Atlántica. Ashton aceptó haber beneficiado a las autodefensas y salpicó a varios políticos, entre ellos un ministro en ejercicio y a un candidato presidencial.

En una diligencia de más de 10 horas, el excongresista liberal le confesó a la JEP que fue un articulador político de las autodefensas y que colaboró con ellas para aprobar en el Congreso de la República los proyectos para favorecerlas. Además, detalló cómo esa organización criminal se adueñó de millonarios recursos de la salud y la educación en la costa Atlántica.

En su testimonio destapo nombres de caciques políticos tradicionales y empresarios que apoyaron al bloque norte de las autodefensas en cabeza de su comandante Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Los encargados de hacer ese relacionamiento eran Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, y Carlos Mario García, alias Gonzalo o el médico.



¿Qué dijo Álvaro Ashton ante la JEP?

"Lo primero que hacen es relacionarse con las autoridades civiles, militares y con la clase dirigente. Comienza el proceso de penetración de ellos y cómo penetran, con la cercanía que van haciendo con la clase política y ahí nos metemos todos", dijo el excongresista en la diligencia.

De acuerdo con Ashton, los aliados políticos del paramilitarismo, que según Salvatore Mancuso llegaron a representar el 35% del Congreso, ayudaron en dos frentes. El primero, en el trámite de la controvertida Ley de justicia y paz que buscaba desmovilizar a ese grupo concediéndole un carácter político bajo la figura de la sedición para evadir la cárcel. El Congreso lo aprobó, pero la Corte Constitucional lo tumbó.



Ashton se refirió en particular a un joven parlamentario que en esa época defendió con uñas y dientes esa ley y que hoy es uno de los políticos más poderosos del Gobierno Petro, el ministro del Interior Armando Benedetti. "Nosotros observábamos como en en desarrollo de de ese debate de la Ley 975, Armando Benedetti era una de las personas que mayor promoción hacía de la aprobación de artículos y de la apelación de artículos que habían sido negados y que eran fundamentales para las AUC, como el artículo que hablaba de la sedición", aseguró Ashton.

El segundo frente en el que el poder legislativo se puso al servicio de las autodefensas se dio en la aprobación de partidas en el presupuesto nacional para financiar proyectos específicos en Barranquilla, a través de los cuales se desviaban recursos para financiar a las autodefensas. El testigo habló con nombres propios de congresistas que habrían apoyado esta estrategia. Fue ahí donde mencionó, entre otros, al senador conservador Efraín Cepeda.

"Canalizando recursos desde la Comisión Cuarta de Presupuesto, en donde yo era miembro con el senador Efraín Cepeda, el senador Mario Barón, el representante David Char, el representante Jorge Gerlein. Todos ellos, incluyendo a mí, apoyábamos y ayudábamos a quienes del presupuesto nacional sacaran las partidas para financiar los proyectos específicos que regresaba el frente José Pablo con la alcaldía de Barranquilla".



La influencia de la masonería en la parapolítica

Álvaro Ashton, protagonista de los escándalos de la parapolítica y el Cartel de la Toga, relató que a través de una logia masónica en el Atlántico el paramilitarismo tocó la cúpula del poder político en esa región. Dicha logia era liderada por el junto empresario David Name Terán, el patriarca de la poderosa familia Name. "¿Cómo entran a la logia? A través de David Name Terán, gran maestro de la Gran Logia Nacional de Colombia con sede en Barranquilla".

De acuerdo con el excongresista, en la masonería un tema que se llama de entre escuadra y compás, para uno no contar nada. "Pero esta es mi obligación yo tengo más obligación con la institución Jurisdicción Especial para la Paz que con la institución masónica. Dentro de la fraternidad había que apoyar a los hermanos Edgar Ignacio Flores, al médico García Ávila, quienes eran los ejecutores de toda esta de este diseño. El uno en el frente militar y el otro en el frente político".

Según Ashton, David Name Terán fue clave para articular los dineros que canalizaba realizaba el congreso para beneficiar al paramilitarismo en Barranquilla. "A través de consultores del desarrollo, diseñó todos los proyectos en coordinación con la alcaldía de Barranquilla. Siendo esto unos procesos de licitación públicas, pero con unos pliegos casi que organizados se readjudicaban a las mismas empresas que en este momento tenía la bendición del alcalde y de las AUC".

José David Name Cardoso, sobrino de David Name Terán, también fue mencionado por Ashton como parte de los políticos que aún no han sido tocados por la justicia a pesar de sus presuntos nexos con las AUC. En esa estrategia de cooptación de las autodefensas, efectuadas hace dos décadas, se tomaron la alcaldía de Barranquilla de Guillermo Hoenigsberg, condenado años después por corrupción. Asimismo, se tomaron distintas empresas a través de las cuales financiaban al grupo ilegal entre las que se contaba la triple A de Barranquilla.

"Habían dos dos formas de asignar contratos a los contratistas que apoyaron a Hoenigsberg y que de alguna manera, de esos contratos asignados, una parte de los de las participaciones o coimas o comisiones iban dirigidas a la financiación de las AUC", aseguró Ashton. Noticias Caracol buscó a varios de los mencionados por el excongresista. Jaime Lombana, abogado del senador Efraín Cepeda, señaló que Ashton "fue acusado de manipular e ingresar niñas menores de edad al hotel del Prado de Barranquilla de manera descarada además de relaciones con el paramilitarismo. A una persona así ni la justicia, ni la opinión pública le pueden creer absolutamente nada".

A su turno David Benavides, abogado del ministro Armando Benedetti, resaltó que su cliente ya fue investigado por parapolítica y que su caso fue archivado. También dijo que pedirá la exclusión de Ashton de la JEP "por mentiroso". En igual sentido se pronunció el senador José David Name Cardoso, quien insistió que la corte también cerró su expediente por parapolítica y que con su equipo jurídico denunciará el caso ante instancias judiciales. Asimismo, en diciembre de 2022, poco antes de morir, la Fiscalía archivó el proceso en favor de David Name Terán por parapolítica.

