En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP-PETRO
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
ROBO EN EL LOUVRE
NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección UNIDAD INVESTIGATIVA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / UNIDAD INVESTIGATIVA  / Exclusivo: los detalles de la confesión de Álvaro Ashton en la JEP

Exclusivo: los detalles de la confesión de Álvaro Ashton en la JEP

El excongresista liberal Álvaro Ashton dijo en una diligencia ante la JEP que varios compañeros suyos en el Congreso colaboraron para ayudar a financiar a las AUC.

Por: Unidad Investigativa
Actualizado: 20 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Mateo Medina Escobar
Confesión de Álvaro Ashton ante la JEP

Publicidad

Publicidad

Publicidad