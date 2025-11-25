En vivo
Cabezote sección UNIDAD INVESTIGATIVA Noticias Caracol 2025 DK
UNIDAD INVESTIGATIVA  / Fiscalía ratificó autenticidad y veracidad de documentos de "Calarcá" revelados por Noticias Caracol

Fiscalía ratificó autenticidad y veracidad de documentos de "Calarcá" revelados por Noticias Caracol

El presidente Gustavo Petro calificó como falsa la información encontrada en los computadores y celulares de alias Calarcá, jefe de las disidencias, pero el ente investigador ratificó la autenticidad de esos archivos.

Por: Unidad Investigativa
Actualizado: 25 de nov, 2025
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, y alias Calarcá.

